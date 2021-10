L'assessoria jurídica de Telefónica Espanya, reconeguda com el millor equip legal per ESADE

Seu de Telefònica @ep





L'equip jurídic de Telefónica Espanya, dirigit pel secretari general de la companyia, Nicolás Oriol, ha estat reconegut aquest any com la Millor Assessoria Jurídica d'Empresa en els Premis Aptíssimi que organitza cada any el Club Dret ESADE Alumni.

El jurat ha tingut en consideració "el dinamisme" d'un equip jurídic "sofisticat, altament digitalitzat i amb una decidida presència com a soci estratègic de la companyia" ja que presta un assessorament jurídic "molt pròxim al negoci", segons la carta de reconeixement.

La Junta de Club Dret ESADE Alumni destaca "la preparació integral i transversal" dels professionals de l'equip jurídic de Telefónica Espanya, combinada amb "una alta especialització en les matèries pròpies del negoci i de la companyia, així com la capacitat d'adaptació per atendre les novetats reguladores ".

El jurat ha valorat així mateix "el lideratge intern en la defensa jurídica i resolució dels reptes legals" que se li plantegen a la companyia, de vegades fins i tot operacions transnacionals, i també "la clara aposta per la diversitat, el teletreball i la formació de els professionals ".

Al lliurament de guardons, que va tenir lloc ahir a la nit a Barcelona, va assistir com a representant de la companyia per recollir el premi la directora dels Serveis Jurídics de Telefónica Espanya, María Cermeño, que va agrair al Club Dret ESADE Alumni aquest reconeixement "després de dos anys especialment intensos en què hem conjugat els reptes propis d'una companyia i un sector en plena transformació amb el desafiament de l'context que ens ha tocat viure a tots: un confinament i una pandèmia en què a més Telefónica va ser prestadora d'un servei essencial ".

Els premis Aptíssimi, que celebraven ahir a la nit la seva XIII edició, s'han convertit en els guardons de referència de el sector legal a les empreses.