L'Autònoma de Barcelona s'ha tornat intolerant

La intolerància és la germana bessona de la violència. Estan unides i poques vegades es desvinculen, per desgràcia dels que pateixen les seves ires. El duet es deixa veure en qualsevol lloc, sense importar-los als que representen. Hi ha límits? Per a ells no, i el preocupant és que cada vegada van acaparant més terreny, sense que les institucions - algunes els donen recer- facin ben poc.





Que la Universitat sigui un lloc on els estudiants àvids de canviar el món arriben a realitzar proclames, vagues i manifestacions, es considera normal, i, a més, cal no oblidar que tots els que hem passat per les seves aules hem fet alguna d'aquestes coses . La universitat és la principal institució de gestió del coneixement de la tolerància i la consideració cap a les persones que tenen altres conviccions diferents a ells. Per això, sempre - fins fa poc temps- s'havia treballat aquests valors i el respecte cap a les persones que no pensen igual: tolerància i respecte cap a qui és no pensen de la mateixa manera. És un dret constitucional.





Enfrontaments a la UAB @ep





Deia el psicòleg, periodista i pare de la intel·ligència emocional, Daniel Goleman, que "la facilitat amb que una societat menysprea, i fins soterrada, les visions discrepants depenen evidentment del conjunt de llacunes compartides pels seus ciutadans. No ens adonem del que ens desagrada veure i tampoc ens adonem que no ens donem compte ".





Fa pocs dies, la Universitat Autònoma de Barcelona tornava a ser escenari de la intolerància i la violència protagonitzada, un cop més, pels estudiants independentistes que, creient-se els amos de la mateixa, van destrossar el punt d'informació que l'organització constitucionalista 'S' ha Acabat 'havia instal·lat a la mal anomenada plaça Cívica al Campus. Han destrossat tot i ho han fet amb total impunitat, i amb el rector mirant a una altra banda. Els angelets i demòcrates han dit després del seu acte "de tolerància" que ho han fet perquè consideren que a la UAB "no té cabuda el feixisme". Per a aquests demòcrates, tots els que no pensen i actuen com ells, són feixistes. Aquesta postura em recorda a la famosa frase "el carrer és meu", que va dir en els seus dies Manuel Fraga, ministre de l'Interior.





Els partits polítics Vox, Cs, PP i PSC, és a dir, els partits constitucionalistes han condemnat l'actuació dels "demòcrates", mentre que els Comuns de Colau, si ambigüitat habitual, han mirat a una altra banda.





El que ha passat al Campus de Bellaterra, no és un fet aïllat d'intolerància de determinats estudiants, ha passat més vegades i en altres universitats catalanes-espanyoles també - però menys -. És el fruit del posicionament polític dels seus rectors, escorats cap a l'independentisme. Una posició impròpia d'un docent que ha d'ensenyar als seus alumnes en la tolerància i l'acceptació dels altres que no pensen com ells. Un rector no ha de ser partidista, sinó ensenyar i no pronunciar políticament. Els alumnes han de saber triar entre les opcions polítiques que més s'ajusten a la seva manera de pensar. El màxim representant d'una institució no pot ensenyar en la intolerància, això no ha de tenir cabuda en la institució. Si volen fer política sectària, que es dediquin a la política, l'ensenyament en una altra cosa ben diferent. "Qui no s'acomoda a les maneres de la resta dels homes, d'ordinari pateix la pena de la seva supèrbia", deia el romà Gayo Julio Fedre, fabulista d'animals.