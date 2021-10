El túnel de sortida de les Glòries sentit Besòs s'obrirà aquest octubre, segons l'Ajuntament

@Catalunyapress





El túnel de sortida de les Glòries -en sentit Besòs- es posarà en funcionament aquest mes d'octubre, i no al setembre com l'Ajuntament de Barcelona preveia inicialment i havia anunciat fa uns mesos.





Segons la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, el calendari "continua" i en pocs dies s'anunciarà la data d'obertura parcial del túnel. "Està tot previst per fer-ho aquest octubre", ha afirmat negant que hi hagi cap retard. "Vam dir que setembre o octubre començaria, no hi ha retard". En aquest sentit, ha afegit que tota l'obra ha funcionat correctament. L'altre túnel, el d'entrada a Barcelona, s'obrirà abans de finals d'any, ha afegit.





Sanz ha explicat que el cas de les Glòries és "un clar exemple" de com governar des d'allò públic les grans infraestructures i ha destacat com a fonamental l'objectiu d'una gran plaça pública o que el túnel inclogui un carril exclusiu pel bus en tots dos sentits.