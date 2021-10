VÍDEO. Aparatós incendi a l'estadi Nacional d'Andorra abans del partit contra Anglaterra

Incendi a l'Estadi Nacional d'Andorra / Fotografia: Simon Peach / PA Images via Getty Images





Un foc ha estat extingit aquest divendres pels bombers al estadi Nacional d'Andorra, on aquest dissabte la selecció del Principat s'enfronta a Anglaterra en un partit pertanyent a la fase de classificació per al Mundial de 2022.





L'incendi es va produir tres hores després que la selecció anglesa abandonés l'estadi. L'equip dirigit per Gareth Southgate es va entrenar allà aquest divendres, al migdia, abans que el seleccionador i el jugador de l'Atlètic Kieran Trippier atenguessin als mitjans de comunicació.





Les flames, que van omplir el cel de fum negre, es van originar a la zona on està instal·lada el pòrtic de la televisió, així com diferents equips electrònics per a la retransmissió del partit i, segons un testimoni, va tenir lloc després del treball de diversos electricistes amb motiu del partit.





El personal de l'estadi va intentar controlar el foc amb els extintors instal·lats a l'estadi abans que arribés el cos de bombers. La policia també va estar present, juntament amb personal de la UEFA i de la Federació Andorrana de Futbol. De moment no sembla que l'incendi hagi d'afectar el partit d'aquest dissabte, que es disputarà -segons estava previst- a les 20.45 hores, entre els anglesos i els andorrans, que ocupen el lloc 156 en el rànquing FIFA.