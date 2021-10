Raquel Sánchez: "Catalunya serà la comunitat que més inversions rebrà del Ministeri de Transports el 2022"

@EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el Ministeri que dirigeix preveu destinar 3.000 milions d'euros a Catalunya, després de l'acord per a uns nous pressupostos generals de l'Estat (PGE).







Ho ha dit en clausurar la Barcelona New Economy Week (BNEW), en què també han participat el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos; el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.





Sánchez ha afegit que Catalunya serà la comunitat que més inversions rebrà del Ministeri per a infraestructures durant el pròxim any. Ha assenyalat que el Govern està "compromès" amb el desenvolupament de Catalunya en general i de Barcelona en particular, i ha mostrat la voluntat de l'Executiu que la ciutat sigui un motor de transformació.





"Volem que Barcelona recuperi tot el seu múscul industrial, la seva capacitat i la seva força empresarial", ha defensat la ministra. Ha lamentat no haver aconseguit el consens polític per ampliar l'Aeroport de Barcelona, tot i que el Govern manté la intenció de convertir-lo en un hub internacional, sempre "subjecte als requeriments mediambientals".





DESENVOLUPAMENT policèntric



Sánchez ha explicat que els PGE acordats aquest dijous pel Consell de Ministres aspiren a un desenvolupament econòmic policèntric, i que per això cal "territorialitzar els centres de decisió i els organismes de l'administració de l'estat".





"Són uns pressupostos que van orientats a generar oportunitats per a una recuperació econòmica justa", i ha insistit a mantenir a Barcelona com un pol industrial i d'innovació.





També ha dit que la ciutat ha de ser-ho "sense ser una illa", és a dir, en col·laboració amb altres comunitats autònomes i ciutats espanyoles. La ministra ha felicitat els organitzadors de la BNEW per la seva segona edició i ha assegurat que "representa a la perfecció el que és Barcelona: innovació, talent, emprenedoria i futur".