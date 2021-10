Gortázar: “Els bancs estem ja preparats per ser els facilitadors de la inversió d'impacte”

@Caixabank





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacat l'important paper que el sector bancari pot jugar en l'avanç de la inversió sostenible i d'impacte. "La inversió d'impacte s'ha posicionat en l'agenda econòmica i política, i ha deixat de ser un element secundari per a les empreses", ha afirmat, i ha recordat que "els bancs estem ja preparats per ser els facilitadors de la inversió d'impacte".





Durant la seva conversa amb Sir Ronald Cohen, president del GSG (Global Steering Group Group for Impact Investment) en el congrés mundial de l'organització ‘Oferint solucions d'impacte per a les persones i el planeta’, Gortázar ha afirmat que "la inversió d'impacte està ajudant a la indústria bancària a anar més enllà de l'anàlisi tradicional de risc i rendibilitat, incorporant en l'estratègia d'inversions també l'impacte en la societat".





El conseller delegat de CaixaBank s'ha mostrat optimista amb l'evolució de la inversió d'impacte, tot i que reconeix que encara queda molt per fer: "És una part petita de la inversió avui dia, i és necessari que es converteixi en una tendència social majoritària". En aquest sentit, ha apuntat que “per accelerar-la és important establir mètriques homogènies, exigir transparència en la presentació de resultats i realitzar bones auditories externes".





Gortázar ha posat com a exemple l'activitat de MicroBank, el major banc de microcrèdits d'Europa, amb una cartera de 2.000 milions d'euros: "En els 12 anys d'activitat, hem creat 200.000 llocs de treball, i hem destinat el 50% dels nostres microcrèdits a dones, i el 35% a joves".





Sobre la gestió d'actius, l'executiu ha assenyalat que "a partir del mes de juliol, començarem a consultar als nostres clients si volen que incorporem la sostenibilitat en els seus criteris d'inversió, i això suposarà un gran canvi per a ells i per a l'evolució de la inversió d'impacte" i ha recordat l'aliança de CaixaBank amb BlackRock per a poder assessorar i oferir els millors productes de la cartera d'impacte.





El compromís de CaixaBank amb la inversió d'impacte s'ha reforçat enguany a través de la renovació de l'acord entre CaixaBank i SpainNAB, el Consell Assessor Nacional per a la Inversió d'impacte, per continuar impulsant el sector a Espanya.