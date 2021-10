Un home mor després que l'agredissin dos lladres que li volien robar marihuana a Navarcles

@EP





Un home ha mort aquest divendres al matí després de ser agredit en una casa de Navarcles (Bages) per dos lladres que volien robar dues plantes de marihuana, segons han informat els Mossos d'Esquadra.





La policia catalana ha obert una investigació per aclarir uns fets que van tenir lloc a dos quarts de dues de la matinada de dilluns, quan els lladres van entrar a la finca per endur-se les plantes però van ser interceptats per dos dels inquilins. Segons els Mossos, els lladres van agredir els dos habitants amb pals i estris de jardineria i van fugir. Els dos ferits van ingressar a l'hospital. Un en va sortir el mateix dilluns, i l'altre ha mort avui. La policia titlla el fet de robatori violent i investiga la mort per homicidi.