Els espanyols veuen al seu país pitjor de la percepció que es té a l'exterior

Els espanyols tenen una imatge d'Espanya pitjor de la percepció que es té del nostre país a l'exterior, en particular en els països de l'antic G-8, si bé aquesta s'ha vist lleugerament deteriorada en l'últim any, en línia amb una tendència global molt influïda per l'impacte de la pandèmia.





Així es desprèn de l'últim Country Rep Track, l'enquesta que realitza el Reial Institut Elcano juntament amb el Reputation Institute per analitzar el prestigi internacional dels països, en la qual Espanya torna a la tònica que s'apreciava abans del 2020.





Bandera d'Espanya @unsplash





Segons aquest estudi, els espanyols donen una puntuació de 71,9 a la reputació d'Espanya, mentre que en el rànquing de les 55 majors economies del món en els països que integren el G-8 la puntuació és de 73,1.





"Portàvem anys en què vèiem com l'autoestima anava pujant", ha explicat la directora de l'Observatori d'Imatge d'Espanya d'Elcano i que ha participat en l'estudi, Carme Gonzaléz Enríquez, després que aquesta s'enfonsés arran de la crisi econòmica de 2008, i s'havia tornat als nivells del G-8.





"Ara s'ha tornat a enfonsar i encara que la diferència no és molt gran, sí que ho és respecte a la que teníem fa un any", que era de 76,5 punts, ha ressaltat durant la presentació que ha tingut lloc a l'Auditori d'Uría Menéndez a Madrid.





Amb aquesta dada, Espanya cau una posició fins a situar-se en el lloc catorzè, després de veure's avançada per Bèlgica, amb 73,7, tot i que es manté per davant de països com Itàlia, Portugal, Alemanya, França i Regne Unit, que el segueixen en la llista, o dels Estats Units, que se situa en el lloc 35 de la taula, amb 57,9 punts.





"Més que la valoració global és important quina posició es té en un rànquing", ha sostingut González, subratllant que en "un marc internacional competitiu" el lloc que s'ocupi pot ser la clau perquè un inversor decideixi invertir a Espanya o en un altre país, o que un turista decideixi visitar el país o uns pares enviar al seu fill a estudiar a ell.





El rànquing el lidera Canadà, si bé la seva imatge s'ha vist lleugerament deteriorada i cau per sota de 80 (79), igual que passa als sis països que el segueixen --Austràlia, Noruega, Suïssa, Suècia, Nova Zelanda i Dinamarca -, i el tanca l'Iraq, amb un 32,9, país que paradoxalment és el que més ha millorat, amb una pujada de 13 punts. De les principals potències mundials, només França i la Xina milloren respecte a 2020.





IMATGE A AMÈRICA LLATINA





En el cas dels sis països d'Amèrica Llatina --Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i el Perú-- en què s'ha preguntat per 34 països entre els quals figura Espanya, la puntuació de la imatge del nostre país se situa en 65,8, pitjor que la valoració interna, si bé en aquest grup ens deixa en la setena posició, un lloc més amunt que l'any passat, però que obeeix al fet que en aquesta ocasió no s'ha preguntat per Portugal.





Entre els països iberoamericans, figuren més ben situats Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó i el Regne Unit, mentre que els Estats Units segueix de prop a Espanya, en vuitena posició amb 64,9 punts. No obstant això, l'estudi posa de manifest diferències marcades entre els països on s'ha realitzat l'enquesta, ja que a Argentina la nota és de 77,1 punts mentre que al Perú se situa en 58, després d'una caiguda del 23,7 per cent.





Pel que fa a la reputació d'Espanya en els països on s'ha preguntat a nivell mundial, un total de 24, Polònia és el que dóna una millor valoració, amb 81 punts, seguida d'Austràlia, França, Rússia i Argentina, tots amb més de 77 punts. L'altra cara de la moneda la representen Marroc, la Xina, Corea de Sud i Perú, amb menys de 60 punts de valoració.





En el cas del regne alauita, és el país que pitjor valoració fa d'Espanya dels 24 consultats, amb una puntuació de 45,7. "També quan fem enquestes a Espanya, el Marroc està sistemàticament en l'última posició", ha assenyalat González, per explicar el perquè de la puntuació tan baixa al país veí.





PITJOR IMATGE DE SI MATEIXOS





Encara que per regla general, els ciutadans de cada país tendeixen a tenir una imatge millor de si mateixos de la qual es té fora d'ells, el cas d'Espanya no és una excepció. Altres països que tenen igualment una imatge pitjor de si mateixos són Argentina, Japó, Sud-àfrica i Brasil.





Enfront d'ells, novament Canadà apareix en cap, amb 81,7 punts, seguit de Turquia, amb 79,6, com els països en els quals els seus ciutadans fan una millor valoració, per sobre de les que els atorguen els ciutadans del G- 8. En aquest rànquing, Espanya se situa en la vuitena posició, mentre que per exemple els Estats Units és desè amb 66,2 punts.





Per als espanyols, el país amb la millor imatge de tots els analitzats és Alemanya (81,9), seguit per Suècia (80,2) i el Canadà (80,1), mentre que França se situa en 73,3 punts - un lloc per davant d'Espanya--, Regne Unit compta amb 63,8 punts i està a la meitat de la taula, i els Estats Units apareix en la trentena posició, amb 60,4 punts.





PUNTS FORTS D'ESPANYA





La imatge que d'Espanya tenen els espanyols i que es té fora se sustenta en un conjunt de 17 atributs que s'agrupen al voltant de la qualitat de vida, la qualitat institucional i el nivell de desenvolupament i que s'han analitzat en l'estudi.





Entre els països de l'antic G-8 preval la valoració que es fa de l'entorn natural (80,3 punts), de l'oci i l'entreteniment (79,6), de la gent amable i simpàtica (77,3) i de l'estil de vida (76,9). Així mateix, es posa en valor la seguretat de país (72,2) però se situen a la cua atributs relacionats amb la qualitat institucional com l'ètica i la transparència (66,2), l'ús eficient dels recursos (67,2) o l'entorn institucional / polític (67,3).





Pel que fa a la valoració que fan els espanyols dels atributs del nostre país, s'aprecien també distorsions respecte als països del G-8. Pel que fa a la qualitat de vida, la puntuació és més alta mentre que en el que té a veure amb la qualitat institucional, és molt inferior.





Així, en ètica i transparència la puntuació és de 45,5, en ús eficient dels recursos és de 49,8 i en entorn institucional / polític se situa en 51 punts. "La corrupció a Espanya pesa molt més en l'ànim dels espanyols del que pesa en l'ànim dels que veuen el país des de fora", ha resumit González.





La corrupció interna "no ens causa desprestigi internacional" però tot i això "per als espanyols és una llosa molt important" i constitueix un problema que de no resoldre "seguirà tirant cap avall de l'autoestima", ha previngut.





També el sistema polític és un "llast" en la imatge que els ciutadans tenen d'Espanya, ha afegit, ressaltant, però que el país està recuperant el seu "atractiu turístic". A la pregunta de si recomanarien visitar el país, Espanya se situa en el lloc novè de la taula, davant del catorzè de 2020, avançant a països com Grècia o el Regne Unit.





El treball de camp s'ha realitzat entre gener i març d'aquest any, amb més de 24.000 entrevistes, i s'ha preguntat per Espanya en tots els països de l'antic G-8 (Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Rússia, els Estats Units, Canadà i el Japó); en els majors països llatinoamericans (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i el Perú); a Portugal, Països Baixos, Bèlgica, Polònia, el Marroc, la Xina, Austràlia, Índia, Corea de Sud i en la mateixa Espanya.