El Govern incrementarà l'impost de matriculació malgrat que les vendes de cotxes no s'han recuperat

@EP





El Govern mantindrà la seva idea d'augmentar l'impost de matriculació el gener de 2022. Una mesura que xoca frontalment amb la caiguda que segueix vivint el sector de l'automòbil a causa de diversos factors com la pandèmia o la manca de xips.





María Jesús Montero, la ministra d'Hisenda, va comunicar en roda de premsa que el Consell de Ministre va posar sobre la taula el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de 2022. En ella, es recull que la pròrroga actual es mantindrà fins al 31 de desembre, però la mateixa Montero ha reconegut que a partir de l'1 de gener es reactivarà la llei per regular "amb més eficàcia" aquesta matèria.





La crisi sanitària comença a defallir, però els seus efectes segueixen molt vius. L'augment de l'impost de matriculació arribarà al gener quan les vendes de cotxes encara no hauran aconseguit arribar a les xifres d'abans de la pandèmia. Les vendes, durant aquest any, han caigut un 33% respecte al 2019 tot i que sí que mostra un indici de recuperació respecte a 2020.





FERRÁN BEL SEGUEIX APOSTANT PER UNA ESMENA





La primera vegada que es va intentar aprovar aquesta mesura el PDeCat ja va aconseguir posar a sobre de la taula una esmena per paralitzar, momentàniament, aquesta llei. Per això, Ferrán Bel, el portaveu del partit, va assegurar que si el mercat continuava de la mateixa manera que al juliol tornaria a plantejar una esmena.





ElEconomista ha pogut parlar amb la patronal de concessionaris i han assegurat que aquest increment en l'impost de matriculació suposarà un problema que farà que molts clients no comprin nous cotxes a l'inici de l'any.





No obstant això, aquest no és l'únic problema actual. La manca de xips segueix sent un dels principals trencaclosques que ha de solucionar el sector de l'automòbil. La crisi actual de xips està prevista que s'allargui fins a mitjans de 2022, el que està provocant que moltes fàbriques estiguin paralitzades i no tinguin prou estoc a les seves fàbriques. Malgrat això, des de l'Anfac creuen que el 2021 es tancarà amb un total de 900.000 unitats venudes, fet que suposaria un 25% menys que el 2019.