La nova llei de l'habitatge també afecta diputats de PSOE i d'Unides Podem

La nova llei d'habitatge segueix sent un tema molt comentat. El Govern va aprovar el bo d'ajuda als joves de 250 euros per poder pagar el lloguer, però no ha estat l'únic. A més, tant PSOE com Unides Podem han pres la decisió que les comunitats autònomes puguin intervenir directament en els preus del lloguer, obligant els grans propietaris a abaixar els preus.





Els experts van a la contra de la idea que tenen els partits polítics que governen a Espanya. Segons ells, més que solucionar problemes i posar més fàcil l'accés als habitatges, aquesta mesura el que farà serà generar alguns conflictes que no existien. En aquest sentit creuen que hi haurà un descens de l'oferta per la fugida de la inversió, una pujada en el preu del lloguer o que els joves no busquin tanta feina.





Són alguns dels problemes que els experts creuen que suposarà aquesta nova mesura d'ajut en forma de bo de 250 euros. Però és una mesura que també pot afectar els mateixos polítics. Voz Pòpuli ha pogut accedir a les dades d'alguns dels diputats i han descobert que tenen diverses propietats.





PEDRO SÁNCHEZ COMPTA AMB 2 VIVENDES





El President de Govern posseeix actualment dos habitatges. La primera casa està completament pagada i és en propietat, mentre que de la segona posseeix el 50% i la resta està encara hipotecat. Les dades, a més, mostren el sou de Pere Sánchez a 2019, sent est de 35.299 euros bruts i té un pla de pensions d'una mica més de 100.000 euros.





Un altre dels polítics que té més d'un habitatge és Alberto Garzón. El ministre de Consum de Govern té 3 pisos, un a Madrid i dos a Màlaga, a més d'un garatge a la ciutat andalusa. No obstant això, Garzón no és propietari de cap d'ells. Un segueix en hipoteca i els altres tres formen part d'una herència.

La que no es queda enrere en tots aquests temes és la ministra d'Igualtat, Irene Montero. El xalet de Galapagar, dos habitatges, un magatzem i dues finques. Aquestes són les propietats que posseeix actualment Irene Montero. A més, en les dades figuren que tant ella com Pablo Iglesias van haver de demanar un préstec de 540.000 euros del qual hi ha pagat ja 467.657 euros.





En el cas de Maria Jesús Montero, la ministra d'Hisenda, té tres habitatges, un garatge i un local, mentre que Yolanda Díaz tan sols té en la seva propietat una casa i un despatx.