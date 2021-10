Una persona mor atropellada per un turisme a la C-32 a Gavà

@EP





Una persona ha mort atropellada divendres a la nit per un turisme a la via C-32 a Gavà (Barcelona), per causes que encara s'estan investigant.





Ja són 103 els morts en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest any, informa aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (Sct).





Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 23.27 i arran del sinistre es van activar cinc patrulles la policia catalana i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).