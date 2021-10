Félix Bolaños (PSOE) assegura que el PP vol destruir tot el llegat del president Pedro Sánchez

@EP





El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que la divisió més gran actual a Catalunya "no és entre independentistes i constitucionalistes, és entre els que aposten pel diàleg i els que aposten per la confrontació".





"Nosaltres estem en el diàleg, en la solució sensata i dialogada davant de qualsevol problema que es produeixi. Això és mirar al futur", ha sostingut en la seva intervenció en un acte de l'Escola de Tardor de PSC, que ha comptat amb les intervencions de la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, i de l'actual portaveu socialista al Senat, Eva Granados.





Segons Bolaños, el que va passar a la tardor de 2017 "no es pot tornar a repetir, perquè hi va haver una tensió insuportable per als catalans i per a la resta d'espanyols", i tot i admetre que la taula de diàleg serà difícil, ha defensat la via del diàleg.





"Teniu el meu compromís personal, el de president Pedro Sánchez i el de Govern que ho estem fem tot per aconseguir que Catalunya sigui un lloc més habitable, on es trobin persones que pensen diferent i convisquin amb normalitat", ha indicat.





"Quan parlar de diàleg i pacte al Parlament provocava rialles, estàvem amb la bandera del federalisme i de la gestió de la complexitat. Si hi ha algun projecte polític que entengui Espanya, que es reconegui en els accents i les costures, si algú el representa és el projecte socialista", ha assegurat.







A l'espera que el PSOE celebri la setmana que ve el seu Congrés federal a València, Bolaños ha demanat mirar a llarg termini en totes les facetes de la vida, i ha posat els indults als condemnats per l'1-O com a exemple de la voluntat dels socialistes de buscar "el retrobament i d'abordar els problemes de front".





Després de reivindicar que el PSOE s'adapta a la realitat de la societat, ha explicat que en la ponència que abordaran al Congrés, els senyals d'identitat per a la pròximaa dècada seran el feminisme, la digitalització, la defensa el medi ambient i la igualtat d'oportunitats, que considera que només és possible amb polítiques públiques.





Així, creu que només es podrà sortir de la crisi actual reforçant l'estat de benestar, amb polítiques públiques i creat noves lleis i drets, i ha vaticinat que el PSOE governarà "una dècada" perquè els ciutadans, a parer seu, els donaran l'oportunitat de millorar el país durant els dos anys que queden de legislatura.





VEU AL PP A L'OPOSICIÓ DURANT ANYS





També ha confrontat el model de país del PSOE amb el del PP, que considera que es limita a voler "destruir tot el llegat" del president Pedro Sánchez, i els ha preguntat si quan governin derogaran la pujada del salari mínim, l'increment de les pensions, la Llei d'Eutanàsia i la Llei del Canvi Climàtic.







"Votar el PP és un retorn al passat, tornar als 80, és una Espanya 'vintage', absolutament antiga i allunyada dels valors que avui regeixen la societat espanyola", ha apuntat Bolaños, motiu pel qual augura que els populars 'seguiran en l'oposició durant molts anys.





PROSTITUCIÓ





De la ponència del PSOE, el ministre ha volgut referir-se a un dels temes que aborda, el de la prostitució, i ha assegurat que el partit aprovarà la proposta per abolir: "S'acabarà utilitzar el cos de les dones. I ho farem perquè és indigne en una societat avançada que existeixi la prostitució. Per això, l'abolirem, i l'aprovarem al Congrés federal del partit".