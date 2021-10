El canvi de vida de Marta Domínguez després de la seva sanció per dopatge; de campiona europea a vigilant de seguretat

@EP





Marta Domínguez està sent protagonista de nou. De ser campiona de món a haver de treballar com a vigilant de seguretat de l'AVE. Tot un canvi de vida obligat després de ser sancionada per donar positiu en un control de dopatge. Ha estat llegenda, però la realitat és que ha acabat buscant-se la vida després del positiu.





Donar positiu en un control de dopatge i la posterior sanció li ha canviat la vida. Va perdre l'or mundial de Berlín 2009, la plata europea de Barcelona 2010 i també va acabar amb la seva carrera com a política. Després de conèixer la sanció de TAS, el PP va decidir que Marta Domínguez, la seva senadora durant diversos anys, no anava a continuar formant part de la seva llista.





L'operació Galgo, investigada per la Guàrdia Civil, va llançar llum sobre el dopatge de Marta Domínguez. Un dopatge que ella sempre ha negat i que ha arribat a assegurar que es tractava d'una conspiració contra ella.





Tanmateix, la realitat diu que aquesta sanció li ha canviat la vida. Marta Domínguez havia desaparegut de la vida pública fins fa poques setmanes quan es va conèixer que estava treballant com a vigilant de seguretat de l'Estació de l'AVE de Palència.