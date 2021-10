El nou i polèmic xeic de Newcastle desperta inseguretat al Regne Unit

@EP





El nou amo de Newcastle no té problemes de diners. La fortuna de Mohammed Bin Salman, el nou propietari, és d'uns 389 milions d'euros. És a dir, que té unes vint vegades més diners que el City, un dels equips més poderosos del món.





Bin Salman va començar fa uns anys un nou procés conegut com 'Vision 2030' i que intenta que el turisme d'Aràbia Saudita sigui més que religiós. El jove príncep, de tot just 35 anys, ha estat embolicat en alguns embolics. En 2018 els agents de l'Aràbia Saudita van assassinar un periodista i asseguren que MBS va donar el vistiplau a aquest assassinat.





Amnistia internacional no ha trigat a mostrar la seva opinió sobre la compra del Newcastle per aquest tipus de persones que té tot un país per darrere. Han demanat a la Premier League que inclogui revisions d'aquests processos per poder saber si són o no legals.





"Des que es va parlar per primera vegada d'aquest acord, vam dir que representava un clar intent de les autoritats saudites de netejar mitjançant l'esport la seva terrible historial de drets humans amb el glamour del futbol de la màxima categoria", va explicar Sacha Deshmukh, director executiu d'Amnistia Internacional al Regne Unit.





A més, des d'Aminstía Internacional s'ha assegurat que amb Bin Salman la situació actual a l'Aràbia Saudita és terrible. "Persones crítiques amb el govern, activistes dels drets de les dones, activistes xiïtes i defensors i defensores dels drets humans segueixen sent assetjats i empresonats", ha conclòs Deshmukh.







No obstant això, la lliga anglesa no ha tingut cap problema a aprovar que Bin Salman sigui el nou propietari del Newcastle. Des de la Premier League s'ha assegurat que el principal objectiu del xeic és el futbol i "la gestió de la imatge del príncep hereu Mohammed bin Salman i el seu govern".