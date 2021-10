Barcelona disposarà de 32,6 quilòmetres més de carril bici a 2023

@EP





Barcelona preveu augmentar en 32,6 quilòmetres seva xarxa de carrils bici d'aquí a l'any 2023, segons el conjunt d'actuacions que ha presentat per incrementar i millorar la infraestructura i avançar cap a una ciutat "més saludable, sostenible i segura".







Amb les actuacions es pretén respondre a l'augment dels desplaçaments pels carrils bici, que al setembre van registrar una pujada del 22,4%, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.





La inversió prevista és de 30,8 milions d'euros i s'actuarà sobre 44,3 quilòmetres: es milloraran 11,7 ja existents i es crearan 32,6 nous, de manera que la infraestructura de carrils bici arribarà als 272.





Entre les actuacions programades destaquen la implantació de carrils bici a "grans vies de la ciutat" com el passeig Maragall, la Via Augusta, passeig Fabra i Puig, Independència-Badajoz, Còrsega, Escòcia, Mallorca, Joan de Borbó, Travessera de les Corts i l'avinguda Roma.





També s'actuarà sobre "punts emblemàtics" com la plaça Catalunya i es millorarà la xarxa existent baixant de la vorera a la calçada trams de carril bici de grans vies com l'avinguda Diagonal o la Gran Via.





L'augment de la infraestructura de carrils bici avança en paral·lel amb l'objectiu de l'Ajuntament de consolidar la capital catalana com una "ciutat 30" i fer que els conductors respectin aquest límit de velocitat.