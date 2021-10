El president xinès, Xi Jinping, assegura que la Xina i Taiwan han de reunificar

@EP





El president de la Xina, Xi Jinping, segueix fent passos cap endavant per poder unificar la Xina amb Taiwan. El president ha assegurat que s'ha d'aconseguir i s'aconseguirà durant el missatge emès per televisió per l'aniversari de la revolució de 1911.





Les tensions polítiques i socials entre els dos països venen des de lluny, però el president xinès ha afirmat que la unió entre els dos països seria molt bo per a la nació. Això sí, no tot han estat bones paraules, sinó que també ha volgut recordar que no es pot oblidar l'herència de tots dos països.





"Aquells que obliden la seva herència, traeixen a la seva pàtria i busquen dividir el país no tindran un bon final", ha explicat en la seva compareixença. Aquestes declaracions del president xinès arriben pocs dies després que Taiwan advertís de les possibles conseqüències que tindria que la Xina dominés completament el país.





De fet, des de Pequín es veu a Taiwan com una província més de país. A més, han assegurat que controlaran la zona utilitzant la força si fos necessària. Això sí, el Govern xinès considera que les persones que governen Taiwan són separatistes i per això s'oposen a la reunificació de la Xina i Taiwan.