Pau García es penja l'or al Campionat del Món de patinatge artístic

Foto: Reial Federació Espanyola de Patinatge







El patinador Pau García ha fet història en el Campionat del Món d'Asunción al Paraguai en proclamar-se campió del món en el seu primer mundial. Ha aconseguit una puntuació de 279,64 punts en fer una competició excel·lent. Amb aquesta fita, Pau García tanca l'any amb aquest campionat del Món, d'Europa i d'Espanya.





La competició no li ha sortit rodona. Pau García ha hagut de remuntar en el programa llarg després d'acabar segon en el programa curt. Malgrat aquest inici complicat, el patinador ha aconseguit refer-se per portar-se el campionat de món per davant de Luca Lucaroni i Alessandro Liberatore.





ANDREA SILVA, SUBCAMPIONA DEL MÓN





En l'apartat femení, Andrea Silva ha aconseguit acabar com a subcampiona del món. Una medalla de plata en la seva primera participació en el mundial que suma al bronze aconseguit en l'últim campionat d'Europa.





En el cas d'Andrea, la patinadora ha acabat en tercer lloc en el programa curt, mentre que fent un molt bon paper en el llarg ha aconseguit pujar al segon esglaó de podi. Una puntuació de 160,86 punts ha estat suficient per penjar-se la medalla de plata.