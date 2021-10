Pedro Sánchez anuncia un pla dotat de 100 milions d'euros per a tractar problemes de salut mental

@EP





La crisi sanitària del coronavirus està cada vegada més controlada i ara s'obre un nou front i l'època de post pandèmia pot suposar un problema per a la salut mental. Per això, Pedro Sánchez, ha anunciat un pla de 100 milions d'euros fins a 2024 per tractar-lo. Un primer pas molt important, però que les societats científiques consideren com un punt de partida.





"La salut mental és una prioritat per aquest Govern. Des de l'any 2009 no es renova l'estratègia de salut mental, és un full de ruta que pretenen avançar amb passos afermats cap a la millora de la salut mental", ha explicat el president de Govern.







Sánchez ha insistit en la "necessitat urgent" d'un sistema sòlid de prevenció, promoció i atenció de la malaltia mental: "Ningú està fora de perill, necessitem una societat que faciliti, alleugi les vides d'aquestes persones i dels que els envolten, amb un compromís sanitari i polític on puguem afrontar aquest gran repte que tenim al davant".







Un pla que s'ha presentat amb motiu del dia Mundial de la Salut Mental que se celebrarà el diumenge. La realitat és que són unes primeres propostes que el Ministeri de Sanitat acabarà portant al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut durant les pròximes setmanes per poder debatre sobre això i que s'arribi a un acord amb les comunitats autònomes.





Una de les primeres actuacions del pla és establir un telèfon 24 hores d'atenció al suïcidi, amb la intenció d'evitar que el nombre segueixi incrementant i, a més, tenir l'oportunitat de derivar a les persones als serveis d'urgències quan fos necessari.





Durant l'any 2019, el suïcidi va afectar de manera directa a 3.671 persones. "No és un tema tabú, és un problema de salut pública de què hem de parlar, visibilitzar i actuar en conseqüència", ha dit Sánchez. Per poder donar visibilitat a aquest problema, el president ha posat sobre la taula les dades dels problemes de salut mental que hi ha actualment a Espanya.





"Si ens centrem a Espanya, el 5,8% de la població confessa sentir ansietat i gairebé el mateix pateix depressió. Entre nens de quatre a catorze anys, el 13,2% corre risc de patir algun tipus de salut mental i el percentatge és cinc punts més en nens que en nenes", ha subratllat.





Igualment, ha apuntat que el 10,8% dels espanyols han consumit tranquil·litzants, relaxants o pastilles per dormir. "Això diu molt del problema que tenim en la nostra societat amb la salut mental, no podem normalitzar. Hem de donar resposta a aquest assumpte i analitzar les causes i l'origen", ha dit.





ELS JOVES SÓN ELS GRUPS MÉS AFECTATS





Els grups que més han vist afectada la seva salut mental en l'últim any són, segons ha afirmat Sánchez, els joves, la gent gran i les persones amb discapacitat. A més, ha afegit que l'impacte de la crisi en col·lectius vulnerables "sempre és més greu".







A més, no només Pedro Sánchez ha intervingut per parlar de la importància que tenen els problemes de salut mental, sinó que Carolina Darias, la ministra de Sanitat, també ha volgut donar suport al president. Ha reconegut que el 2021 hi ha més incidència en la depressió i en l'ansietat, el que ha fet que s'incrementi el consum de fàrmacs hipnosedants.





La ministra de Sanitat ha assenyalat que l'Estratègia de Salut Mental inclourà accions que combinen prevenció, diagnòstic i tractament de persones amb problemes de salut mental, amb propostes concretes.







"Volem reconèixer la importància de les famílies; l'impuls a les societats científiques i també la tasca de persones comunicadores, creadores, artistes i esportistes i de totes aquelles persones que posen el seu coratge per superar l'estigma", ha conclòs Darias. Per això, aquest pla impulsat pel Govern es veu tan sols com un primer pas per part de la comunitat científica que segueix demanant més ajudes per tractar els problemes de salut mental.