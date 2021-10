Els talibans demanen als Estats Units recuperar els seus fons a l'estranger

@EP





Els Estats Units i els talibans es reuneixen per primera vegada des que els americans retiressin les tropes de l'Afganistan. El Govern talibà ha estat clar i ha demanat que es desbloquegin els fons bloquejats a l'estranger. Un total que ascendiria fins als 9.000 milions d'euros.





El ministre d'Exteriors talibà, Amir Jan Muttaqi, ha explicat que l'Afganistan travessa una fase especial i que han de descongelar la riquesa dels afganesos per poder resoldre els problemes que hi ha al país.





A més, Muttaqi també ha reconegut que els Estats Units s'ha compromès a enviar més vacunes contra la covid i l'ajuda humanitària necessària. Això sí, ha deixat en l'aire que es tracta exactament, ja que això s'acabarà de concretar durant pròximes reunions.





"Li hem deixat clar als Estats Units que desestabilitzar l'Afganistan i debilitar l'actual govern no li convé a ningú. L'estabilitat, la interacció positiva entre l'Afganistan i la comunitat internacional van en interès per a tothom. No s'ha d'intentar debilitar el Govern actual i causar problemes als afganesos", ha declarat en una entrevista al portal de notícies Bajtarnews.





El ministre d'Exteriors ha volgut deixar clara la posició dels talibans. "Estem compromesos a interactuar positivament amb la comunitat internacional", ha assegurat per concloure.





Des dels Estats Units s'ha informat que les reunions es duran a terme durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge.