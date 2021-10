El Barcelona femení segueix imparable i també goleja l'Atlètic de Madrid

@EP





El Barcelona femení ha tornat a demostrar que no té rival a la primera divisió femenina. Una victòria còmoda i contundent davant l'Atlètic de Madrid ha deixat a les blaugranes com a líder en solitari a l'espera del resultat del partit de la Reial Societat. Els gols d'Oshoala, Aitana Bonmatí i Lieke Martens han posat el 0-3 definitiu.





El clàssic del futbol femení ha tornat a caure de la banda blaugrana. El Barça ha estat molt superior a l'Atlètic de Madrid i ha acabat golejant per 0-3. La primera meitat ha estat disputada. El Barcelona controlava el joc i tenia les ocasions, però no trobaven el gol. Les arribades per banda no tenien solució final i, en la primera de les oportunitats, Aitana Bonmatí s'ha topat amb el pal.





L'Atlètic de Madrid ha volgut avisar i Ludmila ha tingut la primera de les locals al minut 35, però el xut s'ha estavellat al travesser. A partir d'aquí, una jugada per banda dreta ha trobat a Oshoala a l'àrea petita que, després d'un rebot, ha aconseguit marcar i desequilibrar el marcador.





La segona part ha seguit el guió de la primera. El Barça dominava i l'Atlètic busca alguna escletxa per poder empatar el partit. No obstant això, al minut 71 un xut des de fora de l'àrea d'Aitana Bonmatí ha suposat el 0-2 i pocs instants després, Lieke Martens ha marcat el tercer i definitiu gol del partit.





Amb la victòria contra l'Atlètic de Madrid, el Barça continua com a líder de la primera divisió femenina. 38 gols a favor i tan sols 1 en contra en les sis jornades de competició disputades que fan que l'equip blaugrana sigui el clar favorit al títol.