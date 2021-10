BNEW 2021. L'esdeveniment tanca la seva segona edició projectant a Barcelona com a capital mundial de la nova economia

@CP





La Barcelona New Economy Week (BNEW) ha conclòs el seu esdeveniment amb èxit segons els seus organitzadors. Un esdeveniment híbrid i 100% professional que ha projectat a Barcelona com a capital mundial de la nova economia.





Un esdeveniment que sempre ha tingut com a objectiu principal poder impulsar la recuperació econòmica global. Durant les 4 jornades d'esdeveniment s'han generat 240 hores de contingut i s'ha comptat amb 15.137 persones. 3.000 ho han fet de forma física, mentre que la resta han estat de manera online.





Amb els actes de clausura, la BNEW ha donat per acabada la seva segona edició, sent un punt de partida important per a la recuperació econòmica global. Per poder fer-ho ha generat continguts de gran qualitat i interès i s'ha intentat donar solucions al model social i econòmica, però sense deixar de banda la sostenibilitat i digitalització.





EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA CONFIRMA L'ÈXIT





Pere Navarro, delegat especial del CZFB, ha confirmat l'èxit de la Barcelona New Economy Week. "Tanquem la segona edició de BNEW amb unes xifres que confirmen l'èxit de la seva celebració. Durant quatre dies, Barcelona ha estat de nou la seu de la nova economia i ha mostrat tenir un teixit empresarial fort, consolidat i divers, a més d'un gran potencial pel que fa a digitalització, innovació i progrés", es pot llegir en el comunicat dels organitzadors.





Les xifres d'aquesta setmana completa són les que avalen l'èxit de la BNEW 2021. El format híbrid ha permès que un 47% del total dels participants fossin internacionals, de manera que 145 països diferents han format part d'aquest esdeveniment. Gràcies als continguts online ha estat possible que la setmana de la BNEW se seguís des de qualsevol part.





Alguns dels continguts que més repercussió han tingut durant els 4 dies que ha durat la BNEW ha estat la sostenibilitat dins del marc econòmic. Els professionals han afirmat que tant la sostenibilitat com l'economia haurien d'anar de la mà per aconseguir la millora de la planeta en l'àmbit global.





A més, durant la cerimònia de cloenda s'han anunciat les dates per a la tercera edició de l'esdeveniment, que tindrà lloc del 3 al 6 d'octubre de 2022.