Dimiteix el canceller d'Àustria, Sebastian Kurz, després de ser acusat per malversació i suborn

El canceller austríac, Sebastian Kurz, s'ha vist obligat a dimitir per la crisi provocada per les acusacions de corrupció. Malgrat això, no renuncia a les seves aspiracions polítiques.





"El nostre soci de coalició ha decidit adoptar una postura clara en contra meva", han estat les paraules de Kurz a la roda de premsa. Malgrat aquest revés, creu que el partit està en un carreró sense sortida. "La crisi sanitària encara no ha acabat, la crisi econòmica acaba de començar i seria irresponsable una deriva cap al caos durant mesos", ha comentat.





Per això, el ja excanceller ha dimitit. Kurz ha anteposat els interessos de país als seus propis i ha volgut enviar un missatge d'estabilitat i responsabilitat amb aquesta dimissió. Tant ell com nou persones més estan acusades de desviar fons públics a l'empresa de premsa per impulsar les seves aspiracions polítiques.



Després d'aquesta dimissió, el càrrec l'ocuparà el ministre d'Afers Estrangers, Alexander Schallenberg, tal com ha explicat Kurz a la roda de premsa. En la roda de premsa que ha ofert l'excanceller no s'han admès preguntes.