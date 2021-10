Elena assegura que "hi ha garantia de seguretat dins dels espais d'oci nocturn"

@EP







Joan Ignasi Elena ha repassat l'actualitat en una entrevista a Rac 1. En ella, ha assegurat que les discoteques són un espai segur i ha apel·lat a la responsabilitat, tant individual com d'empreses, perquè es compleixin les mesures establertes per evitar més contagis.





A més, ha tret ferro al mal ús que es fa de les màscares dins de les discoteques, com s'ha pogut comprovar durant les primeres nits amb l'oci nocturn obert. "Hi ha una primera mesura, que s'entra amb el certificat covid. Jo crec que hi ha garantia de seguretat dins dels espais d'oci nocturn".





No obstant això, el conseller d'Interior també ha volgut remarcar la importància d'utilitzar la mascareta. "És veritat: s'ha de complir amb el seu ús. Hem de fer una crida individual i a les empreses", ha continuat.





ELS FALSOS CERTIFICATS





Els falsos certificats covid són un dels problemes als quals es pot enfrontar l'oci nocturn. "Pel que sabem, és molt residual. Els locals estan en l'obligació de demanar la identificació a la persona, per tant la persona que enganyi no podrà entrar dins la sala de festa", ha acabat.