El Departament de Salut destinarà 80 milions d'euros més per tractar problemes de salut mental a Catalunya

La pandèmia de la covid 19 ha estat molt problemàtica en la salut mental. Des de Salut han tret a la llum els indicadors més rellevants que s'han obtingut de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). Aquests resultats els han comparat amb els obtinguts en 2019, just l'any anterior a l'inici de la crisi sanitària.





En els resultats han pogut veure com el 13,7% de les dones de més de 15 anys pateixen depressió forta, un 4% més que les dades del 2019. A més, a través de l'enquesta han pogut saber que el 10,6% dels nens i nenes entre 4 i 14 anys tenen possibilitats de patir problemes de salut mental.





La pandèmia ha augmentat els casos que s'atenen els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil. Els resultats diuen que s'ha atès un 21% més de pacients amb trastorns alimentaris i, a més, han augmentat les urgències psiquiàtriques en joves per intent de lesions.





80 MILIONS MÉS PER TRACTAR AQUESTS PROBLEMES





Davant totes aquestes dades, el Departament de Salut ha decidit incrementar el pressupost destinat als problemes de salut mental en 80 milions d'euros. Durant l'any 2020 el pressupost total va ser de 457.700.000 d'euros, així que això suposarà una pujada del 17,5% per a. L'objectiu que es persegueix amb aquest augment de diners és per aconseguir prevenir els problemes de salut mental i orientar la recuperació de les persones que ja els han patit.





Un dels punts més importants en la salut mental és donar-li prioritat als més joves de la societat. Per a això, des de Salut s'ha posat en marxa a 10 equips guia d'atenció intensiva i que faran atenció domiciliària en els casos més complexos i que requereixen una major atenció.





A més, també crearan 52 equips que faran intervencions de crisi a domicili. Una atenció que es donarà de dues a tres vegades per setmana i durant tres o quatre mesos, depenent de la situació. Una atenció que estarà enfocada a joves en situació de crisi psicopatològica, és a dir, a aquells amb risc d'autolesionar-se o trastorns de conducta alimentària entre d'altres.





PLA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI





La salut mental va més enllà d'una autolesió, atenció o trastorns de conducta. Les causes de suïcidi també estan estretament lligades a la salut mental i les addiccions. Per això, el Departament de Salut inicia el desplegament d'un Pla de Prevenció del Suïcidi. L'objectiu principal és reduir els intents de mort i les morts per suïcidi.





En el comunicat, Salut ha informat que se seguirà treballant en l'aplicació d'aquest programa, posant el focus en la prevenció del suïcidi en centres educatius. A més, incorporarà atenció a supervivents i utilitzaran el 061 com a via per atendre de manera no presencial a les persones.