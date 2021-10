La renovada Espanya de Luis Enrique busca el seu primer títol davant França

@EP





Espanya i França es jugaran ser el segon campió històric del torneig de la UEFA Nations League. El primer se'l va emportar la Portugal de Cristiano Ronaldo. Arriben les dues seleccions després partits molt disputats, però molt diferents.





La selecció espanyola va quallar una gran actuació davant l'actual campiona d'Europa. Els de Luis Enrique van aconseguir la revenja del partit de semifinals de l'Eurocopa que els va privar de lluitar pel títol. Els gols de Ferran Torres, en estat de gràcia amb Espanya, van doblegar a una selecció gairebé intractable en sol italià. Portaven 37 partits sense perdre i en 25 d'ells van aconseguir deixar la porteria a 0 (dades de @2010misterchip).





Per això, la victòria d'Espanya va entrar en una major dimensió. Si ja era complicada la gesta, l'equip de Luis Enrique va brodar el pla de partit. Això sí, la batalla d'aquesta nit davant la totpoderosa França serà molt diferent. El ritme i el físic de França és superior al d'Itàlia, però la realitat és que en una final tot pot passar.





França, per la seva banda, arriba després de vèncer a Bèlgica al minut 91 amb gol de Theo Hernández. Un partit que se li va complicar i que perdia per 0-2 a la mitja part, però que Benzema i Mbappé es van encarregar de donar-li la volta. L'ariet madridista va posar l'1-2 i el davanter del PSG, amb molta fredor i personalitat, va marcar el segon de penal. L'èxtasi va arribar en el minut 91 amb el xut creuat del lateral del Milà.





Per tant, el partit d'avui serà històric per a alguna de les dues seleccions. S'uniran a Portugal com úniques campiones d'aquest torneig de la UEFA Nations League. I serà una batalla física, però també tàctica pel domini de cada metre de camp. A més, una final sempre és epecial, però més si es juga en un estadi com San Siro. A partir de les 20.45h, totes dues seleccions lluitaran pel títol.