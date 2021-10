Almenys sis morts en l'accident d'un avió militar a Bolívia

@EP





Almenys sis persones han mort a l'estavellar-se un avió de la Força Aèria de Bolívia a la selva amazònica. Així ho ha confirmat la Policia de la regió de Beni i en un comunicat, la FAB ha lamentat l'accident. La Junta Investigadora d'Accidents Aeronàutics s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les causes de l'accident.





El portal de notícies La Verdad, ha informat que l'avió es va estavellar en una zona de vegetació i que posteriorment es va iniciar l'incendi. El president de Bolívia, Luis Arce, ha volgut enviar un missatge de suport per Twitter: "Estem consternats per l'accident aeri esdevingut a Pando, en què sis persones van perdre la vida. Hem instruït a les instàncies corresponents l'aclariment de les causes del sinistre ", ha escrit.





A més, el Ministeri de Salut i Esports també ha confirmat que els quatre morts civils estaven treballant per a la institució, realitzant treballs de recerca per lluitar contra el dengue i la chikungunya.