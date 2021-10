Mor la conductora d'un vehicle en xocar frontalment amb un altre turisme a la C-37 a Manlleu

@EP





La conductora d'un turisme ha mort aquest diumenge després d'una col·lisió frontal amb un altre vehicle a la via C-37 a Manlleu (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





A conseqüència de xoc frontal, el segon passatger d'aquest vehicle ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Vic (Barcelona); el conductor del segon cotxe implicat en el sinistre ha resultat ferit crític i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.





Amb aquesta víctima, són 104 les persones que han mort en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de l'inici de 2021.