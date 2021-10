Belén Rodríguez sorprèn a Jorge Javier Vázquez amb aquesta íntima confessió

@EP





Jorge Javier Vázquez segueix demostrant que recolza a les persones que li importen quan cal. Durant l'últim 'Sábado Deluxe' ha volgut mostrar el seu suport a Belén Rodríguez mentre aquesta passava pel polígraf. Era la primera vegada que Belén parlava de la seva vida privada i quina manera de fer-ho.





"Ets una de les persones més importants de la meva vida. Així com vaig tenir una connexió amb Mila amb tu la tinc igual. Tots els dies, a les 7 del matí, la primera persona amb la qual parlo és amb tu. Que bé trobar en la meva vida a algú amb la qual pugui parlar absolutament de tot, que ens coneixem, som molt còmplices i molt més que dos. T'ho volia dir des de fa molts anys ", han estat les paraules de Jorge Javier Vázquez.





El que no esperava Jorge Javier Vázquez és que Belén Rodríguez comptés amb tanta naturalitat algun dels seus problemes. És cert que ha parlat dels seus problemes econòmics, d'amor i de sexe sense cap problema, però ha deixat anar una bomba final.





"L'únic trio que he fet ha estat amb Jorge Javier", ha confessat Belén. "La història és que jo li vaig presentar un noi a Jorge. Ens vam anar a dinar i després ens vam anar a casa a prendre un refresc. I ens despullem al jacuzzi. Va ser una cosa de cultura general. Però fa 20 anys!" , ha acabat.





El presentador no sabia com reaccionar ni on ficar-se de la vergonya que li estava donant aquest moment. S'ho han pres amb humor i han deixat una imatge ben bonica de l'amistat que els ha unit i els uneix després de tant de temps.