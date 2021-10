El porta a porta de Colau fa un pas enrere en la ciutat de Barcelona

@EP





El porta a porta d'Ada Colau sembla arribar a la seva fi de moment. Els veïns ja van avisar que el porta a porta no anava a funcionar. El barri és gran, viu molta gent, els horaris no són els millors i la gent està molt acostumada al sistema antic. A més, la ciutat està cada vegada més bruta amb aquestes noves mesures.





Per això, el govern municipal ha decidit fer un pas enrere en aquesta mesura, però tot i així, Eloi Badia, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, va explicar que tot i la rectificació, el model del porta a porta és el futur i que està en plena consolidació.







TANCAR EL MODEL BARCELONA S'HA CONVERTIT EN UNA PRIORITAT





En realitat, ha estat un mig pas enrere. Eloi Badia ha comunicat que ja no es passarà per les portes a recollir les escombraries, però que això s'ha de substituir per bústies intel·ligents. Es col·locaran un total de 44 que sumat als 22 que havien faran un total de 56. A més, volen instal·lar 15 nous contenidors, però que no estaran disponibles fins a finals d'any.





Tot això és el projecte que es té per a la brossa orgànica. La recollida de la resta de residus, segons han comentat, es realitzarà de la mateixa manera que fins ara. Però no tot es queda aquí. S'han repartit claus per dipositar material sanitari, com bolquers, a les bústies intel·ligents.





Aquestes claus electròniques o camions menys ruidosos seran algunes de les noves mesures que s'implantaran durant la segona fase del porta a porta a partir del 18 d'octubre. "El model porta a porta per a Barcelona, en la recollida d'orgànica, serà en bústies i contenidors intel·ligents", va explicar Eloi Badia.





El pas enrere que ha fet el govern de Colau arriba alhora que les protestes en diversos barris de Barcelona estan augmentant per aquest sistema que volen establir. A més, a Horta, el PSC s'ha negat rotundament a aplicar el porta a porta en els últims dies fins que el projecte no fos sòlid i sense fissures.