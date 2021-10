Aragonès assegura que "no hi ha cap novetat" sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aclarit que "no hi ha cap novetat, no hi ha cap nova proposta acordada" sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, després que la Conselleria de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori anunciés el dissabte que treballa en diversos escenaris per dur a terme el projecte.





Així ho ha dit en declaracions als periodistes aquest diumenge després de participar en la Caminada Popular de la FEPCCAT sobre la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat, a la qual ha acudit al costat de la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera.





"Qualsevol proposta de millora que pugui haver-hi, ha de tenir en compte qüestions de mobilitat i de transport, però, evidentment, també qüestions de caràcter ambiental i econòmiques", ha defensat.