Lily Knight, una nena de 3 anys que explica què són les monedes digitals ethereum i bitcoin

Lily Knight és una nena prodigi. Utilitza una sèrie infantil, Peppa Pig, per poder explicar què és ethereum i què és bitcoin. El que es preveu com el futur dels diners i que està costant tant entendre a milions de persones, aquesta nena de 3 anys ho explica com si fos un dels grans experts sobre el tema.





La petita Lily, de tot just 3 anys, està estudiant a Espanya i, com no pot ser d'altra manera, està tenint molta repercussió. Lily's show, la seva pàgina de Facebook i Twitter que ja té més de 1.000 i 14.500 seguidors, respectivament. De fet, alguns d'aquests vídeos tenen més de 1,5 milions de visites, tota una fita per a aquesta petita nena prodigi.





Els vídeos de Lily amb prou feines superen els dos minuts de temps i intenta explicar que són les moneda digital i com funcionen. En aquest cas, se centra en dos tipus, ethereum i bitcoin. Per poder utilitzar exemples que ajudin a entendre els conceptes, Lily utilitza l'ajuda dels seus pares i joguines de Peppa Pig.







Però no només parla de ethereum, per qui va ser creada i com funciona, sinó que també fa el mateix amb bitcoin. Ha explicat què és un bitcoin, que és finit (tan sol 21 milions d'bitcoin en el mercat), i que no necessita cap banc.





ENTREVISTANT GRANS INVERSORS









Ha arribat a parlar amb Michael Saylor. Aquest home és el CEO i fundador de MicroStrategy, és a dir, l'empresa que més bitcoins posseeix al món. I el vídeo, com no, ha tingut més de 265.000 reproduccions. Una entrevista realitzada per la petita de tres anys i on parlen obertament de la famosa moneda digital.





Però no s'ha quedat aquí. Michael del Castillo o Tyler Winklevoss també han passat per les xarxes socials de Lily. El primer d'ells és un periodista especialitzat en moneda digital, mentre que el segon és el cofundador de Gemini i un gran inversor de bitcoin.





Òbviament, la petita de 3 anys és la més jove a parlar sobre moneda digital, però la realitat és que altres nens també estan intentant aprendre d'aquestes monedes virtuals per parlar-ne.