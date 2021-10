Pere Aragonès desautoritza a Jordi Puigneró sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aclarit que "no hi ha cap novetat, no hi ha cap nova proposta acordada" sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, després que la Conselleria de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori anunciés el dissabte que treballa en diversos escenaris per dur a terme el projecte.







Així ho ha dit en declaracions als periodistes aquest diumenge després de participar en la Caminada Popular de la FEPCCAT sobre la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat, a la qual ha acudit al costat de la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera.





"Qualsevol proposta de millora que pugui haver-hi, ha de tenir en compte qüestions de mobilitat i de transport, però, evidentment, també qüestions de caràcter ambiental i econòmiques", ha defensat.





Ha assegurat que el Govern aprovarà uns pressupostos de la Generalitat per 2022 la primera setmana de novembre i després els portarà davant del Parlament, "amb l'objectiu que puguin estar vigents l'1 de gener de 2022".





Ha dit que espera que el projecte pressupostari reflecteixi la majoria el 52% de l'independentisme al Parlament i que compta amb "obtenir el suport de tots els diputats i diputades i les forces polítiques" que van avalar la seva investidura.





Sobre el projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2022, ha dit que, més enllà de la presentació pública després del Consell de Ministres, el Govern no coneix encara el contingut concret i ha advocat per "aconseguir el màxim de millores i el màxim d'inversions per a Catalunya ".





PUIGNERÓ HA ASSEGURAT QUE HI HAVIA DIVERSES ALTERNATIVES





La Conselleria de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ha dit aquest dissabte que està treballant "en diversos escenaris" per ampliar finalment l'Aeroport de Barcelona-El Prat, informa en un comunicat.

Ho ha dit el mateix dia en que 'La Vanguardia' publica que el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, té una alternativa d'ampliació que passa per estendre la tercera pista tant a l'est com cap a l'oest, reduint l'afectació sobre l'espai protegit de la Ricarda.





Aquesta alternativa afectaria, però a una part encara per determinar de la zona del Remolar, un espai també protegit per la Xarxa Natura 2000, com La Ricarda. En el seu comunicat, la Generalitat afirma que els escenaris en els quals treballa tenen l'objectiu de garantir la preservació ambiental, especialment de la llacuna de la Ricarda.





En al·lusió vetllada a la informació publicada, ha dit que no entrarà a valorar propostes "no oficials que puguin anar sortint" i que el seu objectiu és treballar en la redacció del pla director amb el consens dels ajuntaments afectats.





Ha dit textualment que el Govern, i concretament la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va impossibilitar la redacció del pla director, "trencant unilateralment" un acord assolit amb la Conselleria el 2 d'agost.