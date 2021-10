Valtteri Bottas s'emporta el gran premi de Turquia i Verstappen recupera el lideratge del mundial

@EP





Valtteri Bottas ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada amb una classe magistral de conducció sobre la pista mullada i lliscant al GP de Turquia. El finlandès ha defensat la 'pole' i no li ha donat cap opció a Max Verstappen que ha acabat en segona posició, just per davant de Sergio Pérez.





La cursa ha començat moguda. No hi havia probabilitat d'aigua per a l'inici, però la pista estava mullada. Aquí, Bottas ha mantingut la calma, ha fet una gran sortida i ha començat a estirar la diferència amb Verstappen fins als tres segons. Un cop aconseguit, ha gestionat a la perfecció tota la cursa per imposar-se.





Per darrere, Verstappen també ha tingut una carrera tranquil·la. No ha tingut pressió excessiva de Leclerc i ha acabat segon sense grans problemes. El podi l'ha tancat un Pérez de menys a més durant tot el cap de setmana i que ha fet el que necessitava Red Bull. Ha frenat a Hamilton i ha acabat al podi per sumar bons punts en el campionat.





El britànic sabia en començar el divendres que no seria un cap de setmana fàcil i el temps se l'ha anat complicant. Sortia onzè i ha tingut el millor ritme de la cursa, però s'ha quedat bloquejat darrere de Sergio Pérez i només ha pogut ser cinquè i, a més, ha cedit el lideratge del mundial en favor de Max Verstappen.





Els espanyols han tingut sort dispar. Carlos Sainz, el pilot del dia, ha acabat vuitè després d'una gran remuntada des de la posició número 19. L'altre espanyol no ha tingut tanta sort. Fernando Alonso començava cinquè i quan estava avançant a Gasly al revolt 1, el francès li ha tocat la roda del darrere i ha patit una virolla que l'ha enviat al final de la graella d'on no ha pogut sortir.