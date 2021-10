Els fiscals estan segurs de tenir a l'home que va segrestar i va matar a Madeleine Mcann

@EP





El cas de Madeleine Mcann segueix obert. Els fiscals que porten el cas no tenen el cos, ni tan sols ADN, però la realitat és que estan molt segurs de qui va matar la petita. De fet, han assegurat que hi ha altres proves que són concloents per assegurar que saben qui és l'autor del delicte. Per a ells, Christian Brueckner, el violador que està a la presó, és el culpable de l'assassinat.





"Estem segurs que tenim a l'home que se la va emportar i la va matar", han estat les paraules del fiscal alemany Hans Christian Wolters a The Mirror. Segons va comentar, tothom té molt clar que va ser ell, però que com ja es troba entre reixes, la justícia s'està prenent tot el temps possible per reunir proves.





"Volem acusar amb el millor conjunt de proves possibles. Encara tenim preguntes, així que seria un sense sentit acusar en lloc d'esperar a aquestes respostes", ha confirmat. La imatge de Madeleine Mcann va donar la volta al món quan va desaparèixer el 2007 mentre estava de vacances amb la família.





COBERTURA MEDIÀTICA MUNDIAL





En conèixer la notícia de la desaparició de la petita, tots els mitjans de comunicació es van fer ressò del que estava passant. No obstant això, mai s'ha arribat a trobar ni un mínim rastre de Madeleine. Ni tan sols es va poder saber més quan es va relacionar a Brueckner com a principal sospitós.





Actualment s'estan investigant encara proves per determinar que va ser ell qui va segrestar i va matar Madeleine Mcann. Una d'aquestes evidències que estan revisant és una confessió que va fer Brueckner a un amic seu per telèfon. "Són proves circumstancials, no tenim proves científiques. Si tinguéssim un vídeo de l'acte o una foto de Madeleine morta amb Brueckner a la cambra, no hauríem hagut de fer una crida pública ", ha aclarit el fiscal.





El fiscal Wolters ha dit que no és possible que la investigació acabi en Nadal, però sí que ha reconegut que Brueckner pot ser acusat a principis de l'any que per altres delictes que ha comès a Portugal.