La negativa de Barcelona pot portar el projecte del museu Hermitage a Màlaga

@EP





Els promotors del museu Hermitage a Barcelona han obert la porta a portar el projecte a Màlaga capital després del rebuig a facilitar la iniciativa situada a la Nova Bocana del Port. Fonts municipals han confirmat el contacte dels promotors de l'Hermitage de Barcelona amb l'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre.





L'Ajuntament de Barcelona ja ha dit en diverses ocasions que no vol el museu Hermitage a la capital catalana . De fet, va estar pendent d'un fil durant juliol d'aquest mateix any i ja es preveia que això podia passar. Ni l'aliança amb el Liceu , per intentar salvar el projecte, ha donat els seus fruits i sembla que cada vegada està més a prop d'anar-se'n a una altra ciutat.





Durant la trobada han abordat la possibilitat que la iniciativa cultural es desenvolupi a la capital de la Costa del Sol, segons ha avançat aquest diumenge 'L'Español' de Màlaga. El consistori hauria plantejat diferents opcions on podria encaixar el projecte, tot i que els responsables de la iniciativa han mostrat preferència pel port.





La ubicació al port seria a la zona de moll de Sant Andreu, al costat de la parcel·la en la qual està prevista la construcció de l'auditori. No obstant això, no seria l'única ciutat que podria acollir aquest museu, si, finalment, no es porta a terme a la ciutat Comtal.





Màlaga ha potenciat en els últims anys l'oferta cultural i museística amb importants espais com el Centre Pompidou Màlaga o la Col·lecció del Museu Rus.