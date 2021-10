Per què les dones senten més fred que els homes?

@EP





Un nou estudi ha revelat la raó evolutiva per la qual les dones solen sentir més fred que els homes, cosa que no només passa amb els éssers humans, i que sembla estar relacionada amb la reproducció, segons apunten en un article que publiquen a la revista 'Global Ecology and Biogeography'.







Els investigadors de la Facultat de Zoologia de la Universitat de Tel Aviv, a Israel, ofereixen ara una nova explicació evolutiva per al conegut escenari en el qual les dones porten un jersei a la feina, mentre que els seus homòlegs masculins es senten còmodes portant mànigues curtes en una oficina amb aire condicionat.





"Proposem que els mascles i les femelles senten la temperatura de forma diferent. Es tracta d'una diferència evolutiva incorporada entre els sistemes de detecció de calor d'ambdós sexes, que està relacionada, entre altres coses, amb el procés de reproducció i la cura de les cries ", han confirmat.







L'estudi va ser dirigit pels doctors Eren Levin i Tali Magory Cohen, de la Facultat de Zoologia i el Museu Steinhardt d'Història Natural de la Universitat de Tel Aviv.





Tots dos investigadors expliquen que "aquesta diferència en la sensació tèrmica no va sorgir perquè poguéssim discutir amb les nostres parelles per l'aire condicionat, sinó més aviat el contrari: està destinada a que la parella prengui certa distància entre si perquè cada individu pugui gaudir d'alguna cosa de pau i tranquil·litat".





"Les femelles tendeixen a tenir molt més contacte físic entre elles, mentre que els mascles mantenen més distància i defugen el contacte entre si". El nou estudi incloïa una profunda anàlisi estadística i espacial de la distribució de dotzenes d'espècies d'aus i ratpenats que viuen a Israel, juntament amb una revisió exhaustiva de la literatura internacional d'investigació sobre el tema.





Entre molts mamífers, fins i tot en espècies que viuen en parella o en grups mixtos tota la seva vida, els mascles prefereixen l'ombra mentre que les femelles prefereixen la llum del sol, o els mascles ascendeixen als cims de les muntanyes mentre que les femelles romanen en les valls.







LES DADES DE LES AUS





Van prendre mostres de la informació recopilada a Israel en el transcurs de gairebé 40 anys (1981-2018) sobre milers d'aus de 13 espècies d'aus migratòries de 76 llocs (dades de Birdlife Israel i el Museu Steinhardt d'Història Natural) i 18 espècies de ratpenats de 53 llocs (dades dels investigadors i la Societat per a la Protecció de la Naturalesa).







En total, l'estudi va incloure més d'11.000 aus i ratpenats individuals, des de la Muntanya Hermón al nord fins Eilat al sud.





El raonament subjacent a l'elecció d'aus i ratpenats per a l'estudi és el fet que volen i, per tant, són molt mòbils, i els investigadors van plantejar la hipòtesi que la separació espacial entre els sexes seria especialment clara en aquests grups. A més, la important diversitat climàtica d'Israel els va permetre estudiar animals individuals de la mateixa espècie que viuen en condicions climàtiques molt diferents.





Els resultats de l'estudi van demostrar clarament que els mascles prefereixen una temperatura més baixa que les femelles, i que aquesta preferència condueix a una separació entre els sexes en determinats períodes dels cicles de cria, quan els mascles i les femelles no es necessiten, i fins i tot poden interferir, entre si.





"El nostre estudi ha demostrat que el fenomen no és exclusiu dels humans, entre moltes espècies d'aus i mamífers, les femelles prefereixen un entorn més càlid que els mascles, i en determinats moments aquestes preferències provoquen la segregació entre les dues espècies", explica .





"A la llum de les troballes, i del fet que es tracta d'un fenomen generalitzat, hem plantejat la hipòtesi que es tracta d'una diferència entre els mecanismes de detecció de la calor de les femelles i dels mascles, que s'ha desenvolupat al llarg de l'evolució ", explica.





La doctora Magory Cohen assenyala que aquesta diferència té diverses explicacions evolutives. En primer lloc, la separació entre mascles i femelles redueix la competència pels recursos de l'entorn i allunya els mascles que poden ser agressius i posar en perill a les cries. A més, moltes femelles de mamífers han de protegir a les seves cries en una etapa en què encara no són capaços de regular la seva temperatura corporal per si mateixes, de manera que van desenvolupar una preferència per un clima relativament càlid.