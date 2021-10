La manca de policies converteixen Barcelona en una de les ciutats més insegures

@EP





Barcelona és una ciutat molt més insegura que Madrid. Segons les últimes dades que ha ofert el Ministeri de l'Interior en el Balanç de Criminalitat no deixa lloc a dubtes i té a Barcelona en una situació complicada. Els robatoris amb violència a Madrid han estat 3.978 amb un total de 3,2 milions d'habitants, mentre que a Barcelona, amb la meitat de persones, s'han produït 4.314 robatoris.





Però no només són les dades, sinó que la imatge que projecta en els últims anys Barcelona és molt negativa. Els robatoris es succeeixen al carrer, en llocs interiors, a turistes o persones que viuen a la capital. No importa qui sigui o on estiguis perquè la inseguretat es respira en molts punts de Barcelona.





De fet, els Mossos ja han advertit que això pot anar a pitjor durant els següents mesos si no es posa remei. Des de fa ja uns anys, Barcelona s'ha convertit en una ciutat sense llei on poc poden fer els agents.





LES DADES SÓN DEMOLIDORES





Les estadístiques oficials no deixen cap dubte sobre els problemes que té actualment la ciutat de Barcelona. Durant 2021 han estat 336 robatoris amb violència més que a Madrid, malgrat que la capital d'Espanya té el doble de població.





Les dades per elaborar aquestes estadístiques s'obtenen de registres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a més de tenir en compte alguns cossos d'agents específics com els Mossos d'Esquadra a Barcelona.





No només els robatoris a Barcelona. Les agressions sexuals també són més grans a Barcelona que a Madrid. Això sí, la resta dels delictes com furts, homicidis o tràfic de drogues, són majors a la capital espanyola. No obstant, si les dades es posen en proporció, la inseguretat que es respira a Barcelona és molt més gran que la de Madrid.





FALTA D'AGENTS DE POLICIA





El sindicat CSIF ha volgut pronunciar-se sobre aquestes dades. Des de fa uns anys, el criteri dels polítics fins per sobre del dels policies. No s'està reforçant prou perquè la presència dels agents imponent i se segueixen aprovant mesures que només fan que afeblir el cos i afavorir els delinqüents.





Recentment, han desmantellat el cos d'antiavalots de la policia de Barcelona, una mesura que ha estat molt defensada per l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. Això sí, els últims actes a la capital catalana han obligat a rearmar aquest cos i deixar de banda, de moment, la iniciativa presa.





LES CONCLUSIONS





La realitat i les dades indiquen que Barcelona no és una ciutat precisament segura. La població, el nombre de delictes i la tipologia dels mateixos fan que la capital catalana es vegi com una ciutat insegura. Han augmentat els homicidis en grau de temptativa, les lesions les baralles tumultuàries.



A més, a Barcelona preocupen les dades relatives a la sexualitat de les persones. Hi ha 444 agressions sexuals, 81 violacions amb penetració i 363 delictes contra la llibertat sexual. La resta de delictes es mantenen estables. Tan sols han baixat els furts, però són dades que no afecten, ja que no hi ha violència física pel mig.





Són totes aquestes dades els que estan fent que es vegi a Barcelona com una ciutat insegura, tant per als seus habitants com per als turistes.