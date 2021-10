La selecció espanyola sucumbeix davant França a la final de la Lliga de Nacions

@EP







La selecció espanyola masculina de futbol va perdre per 1-2 davant França a la final de la Lliga de Nacions. Ho va fer a San Siro, el mateix estadi en el qual dies abans va aconseguir tombar una Itàlia que des de fa gairebé un segle sempre havia sortit invicta d'aquest lloc. Però en aquesta ocasió no va poder ser. Oyarzabal va avançar els homes de Luis Enrique al marcador, però Benzema i després Mbappé, en un gol polèmic per un possible fora de joc, van remuntar i li van donar el títol a la seva selecció.





Tots dos combinats van disputar els primers 45 minuts tranquils, sense atrevir-se a agafar les regnes de la trobada i tractar d'obrir el marcador. Espanya controlava la pilota i tenia la possessió, però no va passar d'un xut sense gran perill de Sarabia. Menys encara va fer França, que a més va veure com Varane abandonava el terreny de joc lesionat.





A la segona meitat les dues seleccions es van animar. Primer França, amb un xut al travesser de Theo Hernández. I després d'ell Oyarzabal, avançant a Espanya en el marcador amb un gol a passada de Sergio Busquets. Una Espanya amb personalitat passava per davant de França. Però poc els va durar l'alegria als homes de Luis Enrique, ja que Benzema va trigar exactament dos minuts en llançar una pilota a la porteria d'Unai Simón, que poc va poder fer per evitar el gol.





Tots dos combinats volien la victòria, però finalment van ser els francesos qui la van aconseguir; Espanya necessita temps per consolidar un equip jove i renovat amb grans coses que demostrar. Així que França es va endur la victòria amb una jugada polèmica en què hi va haver dubte de si Mbappé, l'autor del gol, es trobava en posició de fora de joc o no. Tot va succeir quan el davanter va rebre una passada estant avançat. Llavors Eric García va tractar de tallar la pilota llançant-se a la gespa i l'àrbitre va interpretar que això donava inici a una nova jugada, validant llavors la posició de Mbappé, que no va dubtar a encarar a Unai Simón i va pujar l'1-2 al marcador.





FITXA TÈCNICA





ESPANYA, 1 - FRANÇA, 2.





ALINEACIONS:





- ESPANYA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Marcos Alonso; Busquets, Rodri (Merino, min.84), Gavi (Koke, min.75); Sarabia (Pino, min.61), Oyarzabal y Ferran Torres (Fornals, min.84).









- FRANÇA: Lloris; Koundé, Varane (Upamecano, min.42), Kimpembe; Pavard (Dubois, min.80), Pogba, Tchouaméni, Theo Hernández; Griezmann (Veretout, min.92), Benzema y Mbappé.