Israel, el país que ha canviat l'alcohol pel cafè

Israel és el país en què més cafè es beu a nivell mundial. Així ho assegura The Jerusalem Post, que a més afirma que els israelians consumeixen cada vegada menys alcohol.





Per donar mostra d'això van fer referència a xifres concretes: cada any consumeixen 3.000 milions de tasses de cafè. I ho fan perquè és una beguda estimulant, que evita que els ciutadans cansats es quedin adormits en moments en què no han de fer-ho.





A aquests resultats van arribar gràcies a una investigació realitzada per Sleeprate, una startup d'Israel que avalua els patrons i trastorns de la son gràcies als hàbits de consum dels habitants.





La doctora i CEO Camina Baharav va ser la directora de l'estudi i ella mateixa va explicar: "L'alcohol té un efecte significatiu en el son. És cert que l'alcohol augmenta la durada de la son profunda durant la primera meitat de la nit, però, aquest somni no és regular. Una persona que beu alcohol en aquestes condicions pot sentir una pèrdua de memòria i un profund desinterès de l'entorn, com si estigués sota anestèsia".





Per contra, va dir: "Molts estudis van detectar que la cafeïna actua com un estimulant, que interfereix amb el procés de dormir. També influeix en el rellotge biològic".