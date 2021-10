Detinguts un enginyer de l'Armada dels EUA i la seva dona per vendre secrets de submarins nuclears

@EP





La Policia Federal dels Estats Units (FBI) i el Servei d'Investigació Criminal Naval (NCIS, per les seves sigles en anglès) han detingut un enginyer de l'Armada i la seva dona per càrrecs relacionats amb espionatge després que presumptament venguessin secrets sobre submarins nuclears.





"Durant gairebé un any, Jonathan Toebbe --de 42 anys--, amb l'ajuda de la seva esposa, Diana --de 45 anys--, va vendre informació coneguda com 'dades restrigindes' sobre el disseny de bucs de guerra de propulsió nuclear a una persona que creien que era representant d'una potència estrangera. En realitat, aquesta persona era un agent encobert de l'FBI", ha detallat en un comunicat el Departament de Justícia nord-americà.





Se'ls acusa d'haver violat la Llei d'Energia Atòmica dels Estats Units amb un "complot" que tenia com a l'objectiu "transmetre informació relacionada amb el disseny" dels submarins, segons ha apuntat el fiscal general Merrick Garland.





Jonathan Toebbe havia estat assignat al Programa de Propulsió Nuclear Naval de l'Armada i posseïa una acreditació de seguretat concedida pel Departament de Defensa, la qual cosa li donava accés a algunes de les dades restringides.





Així, a l'abril de 2020 Toebbe presumptament va enviar un paquet a un Govern estranger amb una mostra de dades confidencials i instruccions per establir una via de comunicació per a l'intercanvi de més informació. Aquesta conversa es va allargar durant "diversos mesos" sense que ell sabés que realment estava contactant amb un membre del FBI, i fins i tot es va arribar a acordar un intercanvi de dades per milers de dòlars en criptomonedes.





En aquest aspecte, el Departament de Justícia ha detallat una sèrie d'intercanvis de targetes de memòria --amagades en un entrepà o en paquets de xiclets-- a canvi de més de 100.000 dòlars en criptomonedes --més de 85.000 euros--.





Justícia dels Estats Units ha remarcat que la denúncia presentada contra els dos detinguts és "simplement una acusació", i que es presumeix que qualsevol acusat és innocent fins que es demostri la seva culpabilitat.





Per la seva banda, la parella de Toebbe ha estat acusada de conspiració i enviament d'informació confidencial.