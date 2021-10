Podemos marca distàncies amb el PSOE

@EP





Podemos va sorgir fa cosa de vuit anys amb el seu lema 'Mou fitxa'. Ara el seu manifest és "Defensar el que s'ha aconseguit, anar a per més". I en aquesta ocasió ja no volen aliar-se amb el PSOE sinó que volen posar distància entre les dues formacions.





El partit morat ha celebrat quatre dies de discursiones internes que els han servit com a punt d'inflexió per a marcar un nou full de ruta i posar en ordre les seves idees de cara a la campanya electoral que han de fer per 2023.





D'aquestes jornades de discussions i també del manifest es deixa entreveure que el punt d'inflexió real està en els Pressupostos. Amb ells, Podemos vol fer veure que no són el PSOE i que hi ha certa distància entre les dues formacions. Volen ressaltar que cogobernar amb ells sí, però ho fan amb certs límits.





Des de Podemos consideren que el PSOE per si mateix no pot aconseguir transformacions socials i per tant, necessiten ajuda per a això. Per això volen entrar a l'Executiu amb un bon nombre de vots: per ser els líders del bàndol progressista i poder assegurar canvis.





"L'experiència de Govern de coalició no només està servint per comprovar que, quan dèiem que sí es podien canviar algunes coses importants des del Consell de Ministres, dèiem la veritat. També està servint per constatar els límits que implica ser el soci minoritari en un Govern encapçalat pel PSOE ", diu el manifest.





"Sabem que moltes d'aquestes metes no són possibles amb l'actual correlació de forces i que la societat espanyola només podrà assolir-les si supera el PSOE com a força principal del bloc progressista. A Espanya només hi haurà canvis profunds quan encapçalem el Govern com a força majoritària", continua.





Més endavant, el text diu: "Alguns dels principals compromisos de l'acord de coalició encara han de fer-se realitat en la segona meitat de la legislatura i les resistències al seu compliment que existeixen en una part de Govern són ja evidents per a tothom. El nostre país no només necessita que es compleixi íntegrament l'acord de coalició. En aquesta dècada, Espanya necessita recuperar la seva sobirania econòmica, industrial i productiva i aplicar l'article 128 de la Constitució per tornar a disposar d'empreses públiques en els principals sectors estratègics. Necessiteu anar més enllà en drets feministes i construir un veritable sistema públic de cures, perquè aquests no segueixin recaient de manera invisible sobre les espatlles de les dones ".