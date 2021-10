Neymar: "No sé si tinc la força mental per lluitar més amb el futbol"

@EP





L'internacional brasiler Neymar ha assegurat que el de Catar 2022 pot ser el seu "últim Mundial", perquè no sap si té "la força mental per lluitar amb el futbol", i ha confessat que guanyar-lo és el "somni" que té des de petit.





"No sé si tinc forces per lluitar amb el futbol", ha assenyalat en declaracions en un nou documental exclusiu de DAZN. "Crec que el del 2022 serà el meu últim Mundial. El veig com l'últim perquè no sé si tinc la força mental per lluitar més amb el futbol", ha afegit.





En aquest sentit, el davanter del París Saint-Germain, de 29 anys, ha reconegut que el seu somni és poder guanyar el Mundial amb la seva selecció. "Faré tot el possible per guanyar amb el meu país, per fer realitat el meu somni més gran des que era petit. I espero poder fer-ho", va indicar.