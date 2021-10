Joan Torres, reelegit president de la FETTAF

@APttCB





Joan Torres Torres, president de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), ha estat reelegit president de la Junta de Govern de la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (FETTAF) després de quatre anys de mandat. Torres, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, comença d'aquesta manera una segona legislatura per mantenir i potenciar el paper de la Federació com a col·lectiu de referència en el sector de les assessories fiscals i tributàries.





Durant aquests últims anys s'han renovat convenis de col·laboració i s'han signat acords amb diferents administracions públiques, perquè els associats puguin realitzar tràmits de forma senzilla, agilitzant així la dinàmica dels despatxos.





Aquest servei a l'Assessor Fiscal i Tributari s'ha vist reflectit en la celebració de les primeres Jornades Virtuals el novembre de 2020. Durant tres dies es van reunir més de 1.500 participants i es van analitzar les novetats tributàries de la mà de ponents de referència i prestigi.





Els propers quatre anys, estaran marcats per molts projectes i per continuar "treballant perquè la FETTAF segueixi estant present i reconeguda en tots els àmbits, caminant amb pas ferm per aconseguir obrir nous horitzons que afavoreixin tots els nostres associats, sense els quals res tindria sentit", comenta Torres.





Joan Torres ha volgut agrair a tots els membres de la seva candidatura la seva dedicació, aportació i treball incessant, per assolir els objectius marcats. "Ha estat per a mi un honor i una satisfacció presidir la nostra Federació, i ha estat fonamental comptar amb el vostre suport durant aquests anys, gràcies al qual em sento amb forces per continuar en la pròxima legislatura", afirma Torres.





Els membres de la nova Junta de Govern de la FETTAF són: Joan Torres Torres, president; Eduardo Cortés Díez, vicepresident primer; Adolfo Jiménez Ramírez, vicepresident segon; Luis Chinchilla Hurtado, tresorer; Heriberto Hurtado Serrano; secretari; Juan José González Fonseca, vicepresident territorial; Juan Luís Alayón Garcia, vicepresident territorial; Pilar Outomuro Rial, vicepresidenta territorial; Alfonso Corrales Redondo, vicepresidente territorial; José Manuel Sánchez Morán, vicepresident territorial; i Jorge Díez Franco, vicepresident territorial.