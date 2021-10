Regne Unit alerta del "pitjor refredat de la història"

@EP





Les autoritats britàniques han informat que al Regne Unit s'està vivint una onada del què ja tenen clar que és "el pitjor refredat de la història". Es propaga amb gran facilitat i els seus símptomes són bastant més severs que els d'un refredat comú.





Segons la BBC, la metgessa Philippa Kaye ha explicat que en les últimes setmanes s'estan donant molts casos d'infeccions virals i tos. Assegura que no superen en nombre als casos habituals un cop entra la tardor, encara que sí són més que els que es van produir l'hivern de 2020 en el qual hi havia moltes restriccions pel Covid-19.





Amb l'arribada dl fred i la relaxació de les mesures de seguretat, els casos d'infeccions víriques han tornat. El problema amb què es troben ara els sanitaris és que el refredat comú és més fort que mai: els seus símptomes són qualificats com els pitjors de la història.





Així ho relaten també molts pacients, que asseguren que els refredats d'aquest any causen molt cansament i tos, entre d'altres símptomes, cosa que no sol ser habitual. Això, al costat de l'augment de casos per Covid i una grip que s'espera que sigui també més severa, poden causar col·lapse en els centres sanitaris, alerten els experts.