La Plataforma Masriera crea una campanya de micromecenatge per construir el futur del Taller Masriera

L'Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l'Eixample i la Plataforma Masriera llencen la campanya de micromecenatge «Construïm el futur Masriera» el divendres 15 d'octubre. L'objectiu principal d'aquesta campanya és aconseguir el cofinançament del 50% del cost de la realització del documental El Silenci del Temple, que narra la lluita del barri per a la recuperació de l'emblemàtic edifici Taller Masriera.





@AVV Dreta de l'Eixample





Les aportacions es recolliran a través de la plataforma Goteo i comprendran un ventall d'entre 15€ i 500€. Cada aportació serà retribuïda amb diferents recompenses: des de dues entrades per assistir a l'estrena del documental, fins a aparèixer com a mecenes en els crèdits. L'objectiu és recaptar 13.500€ en dues fases de 40 dies. En la primera fase s'ha establert un objectiu de 9.675€ i en la segona de 3.775€.





Després d'anys de servir d'espai per a diferents usos i interessos, el juliol de 2020 la Plataforma Masriera i la lluita dels veïns i veïnes de la Dreta de l'Eixample van recuperar l'edifici de més de 150 anys d'història, perquè esdevingui un autèntic pol dinamitzador de la vida associativa i cultural del barri.





Des de la Plataforma Masriera defineixen aquesta recuperació com a un «moviment progressiu que implica posar el llegat històric, arquitectònic i cultural del Taller Masriera a disposició de la ciutadania, mantenir-lo i adaptar-lo a les necessitats del barri i, finalment, restablir el llegat de l’antic Teatre Studium –inaugurat després de reformar el Taller el 1933 per Joan Masriera i Campins– com a eix productor de cultura i comunitat». Tot un afer que necessita prèviament donar a conèixer l'espai, explicar el seu valor cultural i social pel barri i integrar-lo en l'imaginari del veïnatge mitjançant la construcció de la seva nova història.





Aquest és el propòsit del documental produït per Nanouk Films i dirigit per Sonia Abella, El Silenci del Temple. Gestat a partir de la trama de la memòria històrica i de la lluita del barri de la Dreta de l'Eixample, el documental desvetlla les frontisses històriques de la seva memòria silenciada i el moment en què comença el procés de la seva transformació, perquè esdevingui un espai de trobada, d'arts escèniques i de cultura d'ús comunitari.





La Plataforma Masriera ha defensat que «el Taller Masriera suposa una gran oportunitat per configurar un nou espai de cultura i de trobada del veïnat, les entitats i la ciutadania de Barcelona», i més tenint en compte el gran dèficit d'equipaments públics a la Dreta de l'Eixample.