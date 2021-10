Un antiviral d'AstraZeneca redueix un 67% casos de Covid-19 greu o mort

AstraZeneca @ep





El fàrmac AZD7442 d'AstraZeneca, una combinació d'anticossos d'acció prolongada (LAAB), redueix fins a un 67 per cent dels casos de COVID-19 greu o mort en pacients amb 5 dies de símptomes, segons els resultats d'un assaig de fase III.





L'assaig va complir el criteri de valoració principal, ja que una dosi de 600 mg de AZD7442 administrada per injecció intramuscular va reduir el risc de desenvolupar COVID-19 greu o mort (per qualsevol causa) en un 50 per cent en comparació amb el placebo en pacients ambulatoris que havien estat simptomàtics durant set dies o menys.





El LAAB va ser generalment ben tolerat en l'assaig. El 90 per cent dels participants inscrits pertanyien a poblacions amb alt risc de progressió a la COVID-19 greu, inclosos aquells amb comorbiditats.





AZD7442 és el primer LAAB amb dades de fase III que demostra el seu benefici tant en la profilaxi com en el tractament de la COVID-19 i s'administra fàcilment mitjançant injecció intramuscular.





"Amb els continus casos d'infeccions greus per COVID-19 a tot el món, hi ha una important necessitat de noves teràpies com AZD7442 que es puguin utilitzar per protegir les poblacions vulnerables de contraure COVID-19 i que també puguin ajudar a prevenir la progressió a la malaltia greu. Aquests resultats positius mostren que una còmoda dosi intramuscular de AZD7442 podria tenir un paper important per ajudar a combatre aquesta devastadora pandèmia ", assegura Hugh Montgomery, catedràtic de Medicina Intensiva en l'University College de Londres (Regne Unit) i investigador principal de 'Tackle'.





"Aquests importants resultats de AZD7442, la nostra combinació d'anticossos d'acció prolongada, se sumen a el creixent cos d'evidència per a l'ús d'aquesta teràpia tant en la prevenció com en el tractament de la COVID-19. Una intervenció primerenca amb el nostre anticòs pot proporcionar una reducció significativa de la progressió cap a la malaltia greu, amb una protecció continuada durant més de sis mesos ", detalla el vicepresident executiu de R + d de biofàrmacs d'AstraZeneca, Mene Pangalos.





La companyia ha anunciat que "discutirà aquestes dades amb les autoritats sanitàries". El 5 d'octubre, AstraZeneca va avançar que havia presentat una sol·licitud a l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) per a l'autorització d'ús d'emergència de AZD7442 per a la profilaxi de la COVID-19.





A més, els resultats complets de 'Tackle' s'enviaran per a la seva publicació en una revista mèdica revisada per experts i es presentaran en una propera reunió mèdica.





'Tackle' és un assaig multicèntric de fase III, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo, que avalua la seguretat i l'eficàcia d'una dosi única de 600 mg de AZD7442 per via intramuscular en comparació amb un placebo per al tractament ambulatori de la COVID-19.





L'assaig es va dur a terme en 96 centres del Brasil, República Txeca, Alemanya, Hongria, Itàlia, Japó, Mèxic, Polònia, Rússia, Espanya, Ucraïna, Regne Unit i Estats Units. Es aleatoritzar 903 participants perquè rebessin AZD7442 o placebo salí, administrats en dues injeccions intramusculars separades i seqüencials.





Els participants eren adults de 18 anys o més que no estaven hospitalitzats amb COVID-19 de lleu a moderada i amb símptomes durant set dies o menys. Els participants tenien una infecció de SARS-CoV-2 documentada i confirmada pel laboratori, determinada per una prova molecular (antigen o àcid nucleic) de qualsevol mostra del tracte respiratori (per exemple, hisop orofaringi, nasofaringi o nasal o saliva) recollida no més de tres dies abans del primer dia.





Aproximadament el 13 per cent dels participants tenien 65 anys o més. A més, el 90 per cent tenia comorbiditats de base i altres característiques que els posaven en alt risc de progressió a COVID-19 greu, incloent càncer, diabetis, obesitat, malaltia pulmonar crònica o asma, malaltia cardiovascular o immunosupressió.





AZD7442 és una combinació de dues LAAB, tixagevimab (AZD8895) i cilgavimab (AZD1061), derivats de cèl·lules B donades per pacients convalescents de virus de la SARS-CoV-2.





Descoberts pel Centre Mèdic de la Universitat de Vanderbilt i llicenciats a AstraZeneca al juny de 2020, aquests anticossos monoclonals humans s'uneixen a llocs diferents de la proteïna d'espiga de la SARS-CoV-21 i van ser optimitzats per AstraZeneca.





La prolongació de la vida mitjana triplica la durada de la seva acció en comparació amb els anticossos convencionals i podria proporcionar fins a 12 mesos de protecció enfront de la COVID-19 després d'una única administració. De fet, les dades de l'assaig de fase I mostren títols elevats d'anticossos neutralitzants durant al menys nou mesos.