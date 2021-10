Kiko Rivera perdona a la seva mare i ataca Anabel Pantoja: "Porto any i mig creient-me les seves mentides"

@EP





Kiko Rivera, en una entrevista per a la revista 'Lecturas', ha explicat dos dels temes del moment: com va ser el retrobament amb la seva mare, Isabel Pantoja, any i mig després de l'última vegada que es van veure i per què se sent traït per la seva cosina Anabel.





"Un any i mig sense anar a Cantora, em va entrar un calfred", diu, referint-se al dia en què va anar-hi per la mort de la seva àvia. "La meva mare està allà esperant, i jo nerviós per veure-la. Se'm posa la pell de gallina. Ens vam veure i vam sortir corrent a abraçar-nos, durant 15 minuts. Va ser un perdó sense paraules; sense dir res ens ho vam dir tot. Em va impactar molt", confessa en l'entrevista.





Kiko Rivera explica que va notar lo molt que la seva mare l'havia trobat a faltar, igual que ell a ella. Per això, detalla per què no vol saber res més d'Anabel Pantoja. "Jo estava destrossat. La meva cosina va trucar a la meva dona i em va dir: 'Amor meu meu, t'estimo amb l'ànima! L'àvia ha marxat, però he parlat amb la teva mare i no vol que vagis. No ets ben rebut allà. Si us plau, queda't perquè no tens per què passar per aquest mal tràngol!'. He passat un any i mig creient-me les faules que ha dit la meva cosina, que l'únic que volia és que s'arreglés tot, i em sembla que poc ha volgut".