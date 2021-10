Revelen que espies russos van robar al Regne Unit la fórmula de la vacuna d'AstraZeneca per a crear Sputnik

La fórmula de la vacuna d'Oxford / AstraZeneca va ser robada per espies russos per a crear Sputnik V, segons reporten els mitjans britànics. Fonts de seguretat britàniques han assegurat a Govern que tenien evidència que els espies del Kremlin van aconseguir accedir a l'exclusiva fórmula de la vacuna britànica.





Vladímir Putin @ep





S'entén que la informació va ser robada per un agent estranger en persona, informa The Sun. El ministre de Seguretat, Damian Hinds, es va negar a confirmar els informes, però va dir que els ciberatacs s'estaven tornant més sofisticats.





"Vivim en un món, em temo, on hi ha activitat estatal que busca participar en l'espionatge industrial i l'espionatge econòmic, hi ha atacs cibernètics que succeeixen i així successivament", explica el ministre a LBC.





"No comentaré sobre el cas específic que esmentes perquè no seria correcte fer-ho en detall, però seria just dir, correcte dir, que enfrontem amenaces d'aquest tipus que són diferents, són més sofisticats, són més extensos que mai", sentencia Hinds , sense arribar a desmentir la informació publicada per la premsa britànica.





Vladímir Putin assegura que ha rebut ha rebut el Sputnik V i ha instat a altres russos a rebre la seva dosi, però la vacuna encara no està aprovada internacionalment, tot i que 70 països a fet servir. Al setembre, els resultats de dos assaigs clínics inicials realitzats a Moscou i publicats a la revista britànica The Lancet van indicar que la vacuna russa Covid-19, que utilitza una tecnologia similar a la vacuna Oxford, era segura i eficaç.





Els científics russos darrere dels estudis van dir que la vacuna va estimular una resposta immune en tots els participants inoculats i no va causar cap problema de salut greu. La producció d'anticossos observada en els pacients va suggerir que la vacuna va poder preparar el cos per poder defensar-se de l'Covid-19.





Científics occidentals independents van dir que els resultats eren "alguna cosa tranquil·litzadors", però van advertir que els assajos eren massa petits i estrets per justificar injectar a milions de russos.





Només 76 persones van participar en l'estudi, només la meitat de les quals van ser realment punxades, i tots els voluntaris estaven sans i majoritàriament tenien entre 20 i 30 anys.

Els assajos es van dur a terme en dos hospitals de Moscou, l'Hospital Burdenko i l'Hospital Universitari Sechenov.





Un portaveu de l'Organització Mundial de la Salut va dir divendres que l'agència de salut estava "a prop" de resoldre els problemes de Sputnik V, sense donar una data perquè sigui aprovada.