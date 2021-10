Mor als 91 anys el compositor Luis de Pablo, autor de la música de cambra 'Compostel·la'

El compositor basc Luis de Pablo (Bilbao, 1930 - Madrid, 2021) ha mort aquest diumenge, als 91 anys, a Madrid. Referent de l'avantguardisme musical contemporani a Espanya, va ser un dels màxims exponents de la Generació del 51, a través del grup 'Nova Música', al costat de Cristóbal Haffter, Ramón Barce o Antón García Abril, entre altres.





Luis de Pablo @ep













De Pablo va ser un dels mestres que va passar pels històrics cursos Música a Compostel·la --creados el 1958 pel guitarrista Andrés Segòvia-- i va realitzar el 1989 la música de cambra 'Compostel·la' per a duo de violí i violoncel.





Autor de més de 300 partitures, Luis de Pablo va ser un pioner en la difusió de la música culta i va fundar el primer laboratori de música electroacústica d'Espanya.





Està considerat un mestre de diversos generacions de músics i al llarg de la seva trajectòria musical ha estat guardonat, entre d'altres, amb la Medalla d'Or del Cercle de Belles Arts (1986); el Premi Nacional de Música (1991), i el Premi Tomás Luis de Victoria (2009) o el Lleó d'Or honorífic de Música de la Biennal de Venècia el 2020.





L'extensa obra de Luis de Pablo, des que el 1953 creés la seva primera partitura, compta amb més de 300 títols. Autor de música orquestral, de cambra, vocal, cinematogràfica o òpera, el seu ampli catàleg musical abasta tots els gèneres sempre al voltant de les corrents experimentals europees.





Casat amb la pintora donostiarra Marta Cárdenas, va ser un dels màxims exponents de la Generació del 51 (a través del grup 'Nova Música') al costat de Cristóbal Haffter, Ramón Barce o Antón García Abril, entre altres.





També va ser nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat Complutense de Madrid, acadèmic de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de San Fernando, de Granada i de Bèlgica i Officier des Arts et des Lettres (Cavaller de les Lletres) de el Ministeri de Cultura francès.





Els seus estudis musicals, que van donar començament amb 7 anys a Hondarribia (Guipúscoa), es van intensificar amb classes particulars a Madrid i a París, on va estudiar amb Max Deutsch. Ja com a professor, va impartir classes al Reial Conservatori Superior de Madrid i a les universitats de Buffalo, Ottawa o Mont-real, i cursos a França, Itàlia, Bèlgica, Japó, Argentina o Mèxic.





Luis de Pablo va ser una figura fonamental en donar a conèixer a Espanya l'actualitat de la música contemporània amb grups tan importants com Temps i Música o Alea, formacions de les quals va ser membre fundador i amb les que va contribuir a difondre en Espanya obres clau de la música contemporània europea.





L'associació Nova Música, que va cofundar el 1958 sota la tutela del musicòleg Enrique Franco, va impulsar la música espanyola cap a noves formes d'expressió artística i va ser el creador del primer laboratori de música electroacústica a Espanya. En 1964, va organitzar a Madrid la primera i última biennal de música contemporània.





BANDES SONORES





Luis de Pablo també és conegut com a autor de bandes sonores per a directors de cinema espanyols com Carlos Saura, Francisco Regueiro, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis Borau, Jaime Chávarri, Ricardo Franco, Gonzalo Suárez, Fernando Colomo o Víctor Erice, amb els quals va col·laborar , sovint en produccions d'Elías Querejeta, i per als que va compondre les partitures sonores de films com "la caça", "Peppermint Frappé", "l'esperit del rusc", "Pascual Duarte", "Parla Mudita" o "Què fa una noia com tu en un lloc com aquest? ".





Després de diverses estades internacionals per països de tot el món durant la segona meitat de la dècada dels seixanta, el 1971 va tornar a Espanya com a professor d'Anàlisi de Música Contemporània del Conservatori de Madrid.





Ha estat també professor a Buffalo, Albany i Nova York (EUA), Canadà i Alemanya entre 1973 i 1975, a l'Institut Suec per a la Cultura i en els cursos de música espanyola de l'Acadèmia Chigiana de Siena.





En un comunicat, la Societat General d'Autors (SGAE) ha expressat "el seu dolor" i transmès el seu suport i afecte a familiars i amics d'un autor que ha estat "una referència per a aquesta entitat".