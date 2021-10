L'OMS defineix oficialment com a malaltia el COVID-19 persistent

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat la primera definició clínica oficial de la malaltia 'post-COVID-19', també anomenada COVID-19 persistent, acordada després d'una consulta mundial i que té com a objectiu facilitar el tractament dels malalts .





Aquesta patologia sol aparèixer "normalment tres mesos després de l'inici del COVID-19". "Els símptomes duren al menys dos mesos i no poden explicar-se per un diagnòstic alternatiu", ha explicat la doctora Janet Díaz, cap de gestió clínica de l'OMS.





Covid-19 @ep





La majoria dels pacients que pateixen COVID-19 es recuperen completament, encara que alguns pateixen "efectes a llarg termini en el seu organisme, en els sistemes pulmonar, cardiovascular i nerviós, així com efectes psicològics". Aquests efectes poden produir-se amb independència de la gravetat inicial de la infecció i es donen amb més freqüència en dones, persones de mitjana edat i en aquells que van mostrar més símptomes inicialment.





Aquesta és la definició completa de la COVID-19 persistent, segons l'OMS: "L'afecció post-COVID-19 es produeix en individus amb antecedents d'infecció probable o confirmada pel SARS-CoV-2, generalment tres mesos després de l'aparició de la COVID-19 amb símptomes que duren al menys dos mesos i que no poden explicar-se per un diagnòstic alternatiu. Els símptomes més comuns són la fatiga, la dificultat per respirar i la disfunció cognitiva, però també es poden donar altres símptomes que solen repercutir en el funcionament quotidià del malalt. Els símptomes poden ser de nova aparició, després de la recuperació inicial d'un episodi agut de COVID-19, o poden persistir des de l'inici de la malaltia. Els símptomes també poden fluctuar o pot haver recaigudes amb el temps . Per als nens, pot ser aplicable una altra definició ".





Fins ara, la manca de claredat entre els professionals de la salut sobre la malaltia ha complicat els esforços per avançar en la investigació i el tractament. Per aquest motiu, l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides va decidir buscar una definició de cas clínic estandarditzada a nivell mundial.





En la seva intervenció a la seu de l'ONU a Ginebra, la doctora Díaz ha explicat que els símptomes inclouen "fatiga, dificultat per respirar, disfunció cognitiva, però també altres que generalment repercuteixen en el funcionament quotidià".





"Els símptomes poden ser de nova aparició, després de la recuperació inicial d'un episodi agut, o bé, poden persistir des de l'inici de la malaltia. A més, els símptomes també poden fluctuar o pot haver recaigudes amb el temps", ha afegit.





La doctora Díaz ha descrit a nova definició com "un important pas endavant" per estandarditzar el reconeixement dels pacients amb aquesta condició i ha afirmat que l'OMS espera que "ajudi a el personal mèdic i sanitari a reconèixer als pacients i a començar amb els tractaments i intervencions adequats ia tenir clars els camins a prendre ". "Esperem que els responsables polítics i els sistemes sanitaris estableixin i apliquin models sanitaris integrats per atendre aquests pacients", ha reblat.





Encara que hi ha diverses proves per detectar la infecció inicial per COVID-19, no hi ha cap per detectar aquesta afecció posterior, i encara no està clar què el desencadena en els malalts.





"¿Es tracta de la persistència viral, o hi ha microtrombosis o algun problema amb el sistema vascular?", S'ha preguntat la doctora Díaz, esbossant algunes de les idees que estudien els científics que duen a terme investigacions en aquest camp. "O, hi ha problemes d'autoimmunitat ?, o és el sistema immunològic que està funcionant malament i que està causant alguns dels símptomes?", Ha conclòs.